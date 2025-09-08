Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Ator de Terra Nostra morreu antes homenagem inédita da Globo

Famoso faleceu dias antes de ser surpreendido pela emissora carioca

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

08/09/2025 - 23:10 h
Terra Nostra está sendo reprisada na Globo
Terra Nostra está sendo reprisada na Globo -

O ator Felipe Wagner, lembrado pelo público como Hernandez na novela Terra Nostra (1999), faleceu em 1º de julho de 2013, aos 82 anos, vítima de um infarto fulminante.

A morte aconteceu poucos dias antes de ele ser surpreendido por uma homenagem inédita preparada pela Globo: um quadro especial no humorístico Zorra Total, escrito exclusivamente para ele.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o diretor Maurício Sherman (1931-2019), a equipe havia planejado que Wagner ganharia um novo personagem, um promotor, na fase seguinte do programa, que estrearia apenas quinze dias após seu falecimento. A surpresa, infelizmente, nunca chegou a ser revelada ao ator, deixando um vazio entre colegas e fãs.

Uma trajetória marcante

Nascido em 1930, na França, com o nome Filip Szafran, Felipe Wagner construiu uma carreira sólida nas artes cênicas no Brasil.

Felipe Wagner morreu antes de projeto na Globo
Felipe Wagner morreu antes de projeto na Globo | Foto: Divulgação | Globo

Iniciou sua trajetória televisiva em 1957, na produção Cristóvão Colombo, da TV Cultura, e no ano seguinte ingressou no Grande Teatro Tupi. Sua estreia na Globo ocorreu em 1969, na novela A Grande Mentira.

Leia Também:

Substituto de César Tralli terá aumento salarial de 50%
Melhorou? Filho de Raul Gil atualiza estado de saúde do apresentador
Datena faz revelação bombástica sobre censura no SBT

Ao longo das décadas, marcou presença em produções de destaque, como Irmãos Coragem (1970), O Rebu (1974), Maria, Maria (1978), Rainha da Sucata (1990), De Corpo e Alma (1992) e Cara e Coroa (1995).

Também integrou atrações de humor, como Os Trapalhões (1984-1992), e retornou às telinhas em A Diarista (2004). No cinema, sua última participação foi no longa Coisa de Mulher (2005).

O destaque no humor da Globo

Embora tenha transitado por diferentes gêneros, Wagner se consagrou no humor. Foram 11 anos no elenco do Zorra Total, onde interpretou personagens que conquistaram o público.

Sua dedicação ao programa fez com que os roteiristas preparassem a homenagem inédita que, por ironia do destino, não chegou a se concretizar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator de Terra Nostra Felipe Wagner Terra Nostra

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Terra Nostra está sendo reprisada na Globo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Terra Nostra está sendo reprisada na Globo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Terra Nostra está sendo reprisada na Globo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Terra Nostra está sendo reprisada na Globo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x