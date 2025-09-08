TELEVISÃO
Ator de Terra Nostra morreu antes homenagem inédita da Globo
Famoso faleceu dias antes de ser surpreendido pela emissora carioca
Por Luiz Almeida
O ator Felipe Wagner, lembrado pelo público como Hernandez na novela Terra Nostra (1999), faleceu em 1º de julho de 2013, aos 82 anos, vítima de um infarto fulminante.
A morte aconteceu poucos dias antes de ele ser surpreendido por uma homenagem inédita preparada pela Globo: um quadro especial no humorístico Zorra Total, escrito exclusivamente para ele.
Segundo o diretor Maurício Sherman (1931-2019), a equipe havia planejado que Wagner ganharia um novo personagem, um promotor, na fase seguinte do programa, que estrearia apenas quinze dias após seu falecimento. A surpresa, infelizmente, nunca chegou a ser revelada ao ator, deixando um vazio entre colegas e fãs.
Uma trajetória marcante
Nascido em 1930, na França, com o nome Filip Szafran, Felipe Wagner construiu uma carreira sólida nas artes cênicas no Brasil.
Iniciou sua trajetória televisiva em 1957, na produção Cristóvão Colombo, da TV Cultura, e no ano seguinte ingressou no Grande Teatro Tupi. Sua estreia na Globo ocorreu em 1969, na novela A Grande Mentira.
Leia Também:
Ao longo das décadas, marcou presença em produções de destaque, como Irmãos Coragem (1970), O Rebu (1974), Maria, Maria (1978), Rainha da Sucata (1990), De Corpo e Alma (1992) e Cara e Coroa (1995).
Também integrou atrações de humor, como Os Trapalhões (1984-1992), e retornou às telinhas em A Diarista (2004). No cinema, sua última participação foi no longa Coisa de Mulher (2005).
O destaque no humor da Globo
Embora tenha transitado por diferentes gêneros, Wagner se consagrou no humor. Foram 11 anos no elenco do Zorra Total, onde interpretou personagens que conquistaram o público.
Sua dedicação ao programa fez com que os roteiristas preparassem a homenagem inédita que, por ironia do destino, não chegou a se concretizar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes