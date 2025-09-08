Ator de Terra Nostra morreu antes homenagem inédita da Globo

Terra Nostra está sendo reprisada na Globo - Foto: Divulgação | Globo

O ator Felipe Wagner, lembrado pelo público como Hernandez na novela Terra Nostra (1999), faleceu em 1º de julho de 2013, aos 82 anos, vítima de um infarto fulminante.

A morte aconteceu poucos dias antes de ele ser surpreendido por uma homenagem inédita preparada pela Globo: um quadro especial no humorístico Zorra Total, escrito exclusivamente para ele.

Segundo o diretor Maurício Sherman (1931-2019), a equipe havia planejado que Wagner ganharia um novo personagem, um promotor, na fase seguinte do programa, que estrearia apenas quinze dias após seu falecimento. A surpresa, infelizmente, nunca chegou a ser revelada ao ator, deixando um vazio entre colegas e fãs.

Uma trajetória marcante

Nascido em 1930, na França, com o nome Filip Szafran, Felipe Wagner construiu uma carreira sólida nas artes cênicas no Brasil.

Iniciou sua trajetória televisiva em 1957, na produção Cristóvão Colombo, da TV Cultura, e no ano seguinte ingressou no Grande Teatro Tupi. Sua estreia na Globo ocorreu em 1969, na novela A Grande Mentira.

Ao longo das décadas, marcou presença em produções de destaque, como Irmãos Coragem (1970), O Rebu (1974), Maria, Maria (1978), Rainha da Sucata (1990), De Corpo e Alma (1992) e Cara e Coroa (1995).

Também integrou atrações de humor, como Os Trapalhões (1984-1992), e retornou às telinhas em A Diarista (2004). No cinema, sua última participação foi no longa Coisa de Mulher (2005).

O destaque no humor da Globo

Embora tenha transitado por diferentes gêneros, Wagner se consagrou no humor. Foram 11 anos no elenco do Zorra Total, onde interpretou personagens que conquistaram o público.

Sua dedicação ao programa fez com que os roteiristas preparassem a homenagem inédita que, por ironia do destino, não chegou a se concretizar.