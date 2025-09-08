Melhorou? Filho de Raul Gil atualiza estado de saúde do apresentador

Apresentador segue internado - Foto: Reprodução | SBT

Raul Gil, de 87 anos, segue se recuperando bem no Hospital Moriah, em São Paulo, e deve receber alta em breve. A informação foi confirmada pelo filho do apresentador, Raulzinho, que gravou um vídeo para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do pai e ainda registrou a voz dele.

“Domingo de boas notícias! 🎉 Meu pai, Raul Gil, está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração. Deus é fiel 🙏”, escreveu Raulzinho na legenda do vídeo.

Na gravação, ele mostrou o preparo para passar a noite ao lado do pai: “Minhas roupinhas, minha malinha. Vou lá pro hospital dormir com o véio Raul. Tamo junto, a gente vai sair dessa, fica tranquilo. Deus é maior, vamos sair dessa”, disse. E completou:



“Pra você, que está preocupado com o vovó Raul, fique não que ele tá indo muito bem, graças a Deus. Estamos cuidando dele direitinho. Orando, hoje fui na igreja, orei pelo meu pai, botei uma velinha pra ele, rezei pra Jesus, o padre mandou uma bênção pra ele.”

Ainda no vídeo, Raulzinho explicou que não mostraria o pai, por não saber como ele estaria, mas gravou a voz dele: “Ô boitão, estamos fazendo fisioterapia”, contou.

Entenda o caso

O apresentador segue internado desde a última quarta-feira, 3, após apresentar um quadro de indisposição. O boletim médico divulgado no sábado, 6, informou melhora no quadro de saúde:

“O paciente apresentou melhora do quadro abdominal com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos. Seu estado geral é estável e segue recebendo medicação endovenosa.”

Em entrevista ao Metrópoles, Raul Gil Jr. detalhou que o quadro é leve: “Pelo que eu sei, o quadro é leve. Ele foi ao hospital por uma indisposição, uma cólica forte que teve na noite passada”, disse na última quinta-feira, 4.

Raul Gil encerrou seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho estão focados em um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.