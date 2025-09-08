Datena faz revelação bombástica sobre censura no SBT

Datena - Foto: Reprodução | SBT

Apresentador da RedeTV!, José Luiz Datena fez uma revelação bombástica envolvendo o SBT. Ele afirmou que sofreu censura quando trabalhava na emissora devido à complicada relação do canal com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Datena disse que quando trabalhava no SBT foi proibido de entrevistar Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pelo fato do político estar vinculado ao PT. Agora, em outro emprego, ele realizou a entrevista com o político e agradeceu ao vivo.

“Muito obrigado ao Haddad pela entrevista, não ficou só na parte econômica, foi uma entrevista muito produtiva, teve repercussão”, afirmou. Em seguida, o apresentador disse que está em contato com outras figuras políticas importantes e criticou o SBT.

“Ele [Lula] falou ontem numa televisão. Eu fui fazer uma entrevista com o Haddad e os caras [direção do SBT] não me deixaram fazer. ‘Ah não, porque o Haddad é do PT’. Aí entrevistam o Lula, não dá para entender. Dá pra entender? Dá pra entender isso? Eu não entendo”, disparou o apresentador.

Na época, de acordo com Datena, ele foi comunicado do cancelamento da entrevista durante a viagem para o compromisso.

“Os caras me tiraram de dentro do avião. Isso não contei mas estou contando agora. De repente entrevistam o Lula. Vai entender como é que é o negócio. Eu não ia contar isso, nunca ia contar isso porque eu não gosto de contar essas coisas. Mas também não sou cofre para ficar guardando, não”, desabafou.

Em fevereiro deste ano, quando a entrevista estava marcada, Datena disse no SBT que a entrevista com Haddad tinha sido cancelada devido a problemas na agenda do ministro.