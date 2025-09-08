Menu
VIXE!

Datena faz revelação bombástica sobre censura no SBT

Datena criticou a emissora e fez um desabafo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/09/2025 - 11:01 h
Datena
Datena -

Apresentador da RedeTV!, José Luiz Datena fez uma revelação bombástica envolvendo o SBT. Ele afirmou que sofreu censura quando trabalhava na emissora devido à complicada relação do canal com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Datena disse que quando trabalhava no SBT foi proibido de entrevistar Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pelo fato do político estar vinculado ao PT. Agora, em outro emprego, ele realizou a entrevista com o político e agradeceu ao vivo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Muito obrigado ao Haddad pela entrevista, não ficou só na parte econômica, foi uma entrevista muito produtiva, teve repercussão”, afirmou. Em seguida, o apresentador disse que está em contato com outras figuras políticas importantes e criticou o SBT.

Leia Também:

Esposa de Datena sofre acidente e tem fraturas graves
Virginia presa? Datena questiona liberdade da famosa e causa polêmica
Datena diz ter saído do SBT para não expor desafetos

“Ele [Lula] falou ontem numa televisão. Eu fui fazer uma entrevista com o Haddad e os caras [direção do SBT] não me deixaram fazer. ‘Ah não, porque o Haddad é do PT’. Aí entrevistam o Lula, não dá para entender. Dá pra entender? Dá pra entender isso? Eu não entendo”, disparou o apresentador.

Na época, de acordo com Datena, ele foi comunicado do cancelamento da entrevista durante a viagem para o compromisso.

“Os caras me tiraram de dentro do avião. Isso não contei mas estou contando agora. De repente entrevistam o Lula. Vai entender como é que é o negócio. Eu não ia contar isso, nunca ia contar isso porque eu não gosto de contar essas coisas. Mas também não sou cofre para ficar guardando, não”, desabafou.

Em fevereiro deste ano, quando a entrevista estava marcada, Datena disse no SBT que a entrevista com Haddad tinha sido cancelada devido a problemas na agenda do ministro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x