Esposa de Datena sofre acidente e tem fraturas graves

Datena está casado há cerca de 45 anos

Matilde Foresto sofreu um grave acidente doméstico nesta semana. Esposa de José Luiz Datena, a moça caiu dentro de casa e fraturou a bacia, além de quebrar os dois punhos, sendo internada às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O fato foi comunicado pelo próprio apresentador, durante a participação dele no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. “Ela tomou um tombo em casa, tropeçou naquele chinelo que gruda e caiu. Ela foi apoiar com a mão e teve uma fratura na bacia”, disse ele.

O comunicador ainda revelou que a amada ficará com os braços imobilizados por um tempo. “Eu fiquei com a Matilde lá no Sírio-Libanês. Ela quebrou os dois pulsos e teve uma fratura na bacia. Ela está com os braços imobilizados e vai passar em casa um período. Duvido que ela fique deitada. Os médicos pediram repouso e é pior a gente ver alguém que a gente ama machucado do que a gente mesmo”, afirmou.

Datena também aproveitou para pedir que os telespectadores tomem cuidado com os chinelos em casa, pois acidentes como este podem ser fatais. “Digo que é para tomar cuidado em casa porque os acidentes domésticos matam mais do que qualquer coisa”, concluiu.

Casamento

Datena e Matilde Foresto estão juntos há mais de 45 anos. Eles se conheceram em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e se casaram em 1977. Atualmente, eles são pais de três filhos: Joel Datena, Vicente Datena Neto e José Luiz Datena Junior.

Entretanto, o casal passou por uma breve separação ao longo destas quatro décadas de relacionamento. Os dois ficaram afastados por cerca de três anos e o apresentador se relacionou com a jornalista Mirtes Wiermann, com quem possui dois filhos: Marcelo e Letícia.