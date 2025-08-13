Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Esposa de Datena sofre acidente e tem fraturas graves

Mulher do comunicador se acidentou na casa do casal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/08/2025 - 17:49 h | Atualizada em 13/08/2025 - 19:31
Datena está casado há cerca de 45 anos
Datena está casado há cerca de 45 anos -

Matilde Foresto sofreu um grave acidente doméstico nesta semana. Esposa de José Luiz Datena, a moça caiu dentro de casa e fraturou a bacia, além de quebrar os dois punhos, sendo internada às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O fato foi comunicado pelo próprio apresentador, durante a participação dele no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. “Ela tomou um tombo em casa, tropeçou naquele chinelo que gruda e caiu. Ela foi apoiar com a mão e teve uma fratura na bacia”, disse ele.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O comunicador ainda revelou que a amada ficará com os braços imobilizados por um tempo. “Eu fiquei com a Matilde lá no Sírio-Libanês. Ela quebrou os dois pulsos e teve uma fratura na bacia. Ela está com os braços imobilizados e vai passar em casa um período. Duvido que ela fique deitada. Os médicos pediram repouso e é pior a gente ver alguém que a gente ama machucado do que a gente mesmo”, afirmou.

Leia Também:

Esposa de sertanejo surge com olho inchado; descubra motivo
Virginia revela desejos sobre o corpo: “Quero endurecer”
Nova Mansão: Veja como será imóvel de Ivete Sangalo em Juazeiro

Datena também aproveitou para pedir que os telespectadores tomem cuidado com os chinelos em casa, pois acidentes como este podem ser fatais. “Digo que é para tomar cuidado em casa porque os acidentes domésticos matam mais do que qualquer coisa”, concluiu.

Casamento

Datena e Matilde Foresto estão juntos há mais de 45 anos. Eles se conheceram em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e se casaram em 1977. Atualmente, eles são pais de três filhos: Joel Datena, Vicente Datena Neto e José Luiz Datena Junior.

Entretanto, o casal passou por uma breve separação ao longo destas quatro décadas de relacionamento. Os dois ficaram afastados por cerca de três anos e o apresentador se relacionou com a jornalista Mirtes Wiermann, com quem possui dois filhos: Marcelo e Letícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente Doméstico apresentador Datena Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Datena está casado há cerca de 45 anos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Datena está casado há cerca de 45 anos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Datena está casado há cerca de 45 anos
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Datena está casado há cerca de 45 anos
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x