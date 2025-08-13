Nova Mansão: Veja como será imóvel de Ivete Sangalo em Juazeiro

Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia - Foto: Reprodução/Instagram

Nascida e criada em Juazeiro, no interior da Bahia, a cantora Ivete Sangalo realiza o sonho de construir uma mansão que fica ao lado do Rio São Francisco, um lugar cheio de significado para a cantora que nutre um amor especial pelo lugar.

O projeto assinado por Gabriel Lustosa, foi pensado para combinar com as cores e o clima da região. “Quero tudo em casa com a cor do rio, da terra”, disse a artista que pontuou sobre cada detalhe inspirado na natureza ao redor.

"A gente está fazendo um trabalho lindo lá no rio. Eu inventando minhas coisas, querendo tudo na casa, da cor do rio, da cor da terra, da cor disso, da cor daquilo… e esse homem tá correndo. Mas tá ficando tudo lindo”, acrescentou Ivete Sangalo.

Estou afim de engajar com essa casa. Eu sou reservada com essas coisas, mas a casa tá tão babado que eu vou engajar com ela. Tem a simplicidade do rio, mas tá chiquérrima", complementou a cantora nas redes sociais.

Preservação da vegetação local

Durante uma visita recente à obra, Ivete Sangalo apareceu ao lado do arquiteto, que mostrou alguns detalhes do espaço. Um deles é um enorme pé de seriguela que já estava no terreno e foi mantido no quintal.

Pé de seriguela já presente na região foi preservado assim como as demais árvores | Foto: Reprodução/Instagram

O pé de seriguela é uma árvore frutífera tropical que produz pequenos frutos amarelos, doces e azedos muito comuns no Nordeste e nos quintais das residências.

| Foto: Reprodução/Instagram/

Artista já tem uma mansão em Praia do Forte e um apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador | Foto: Reprodução/Instagram

"Vamos mantê-lo e plantar muitos outros”, disse Gabriel Lustosa que pontuou que além dele, outras árvores típicas da região Nordeste também vão fazer parte do paisagismo da mansão. “Inclusive o projeto foi pensado para preservar as árvores que já existiam”, explicou o arquiteto.

Nova casa

A nova casa vai servir para reunir a família e receber amigos, ao unir o luxo de um imóvel moderno ao charme simples da beira do rio. Essa será mais uma das propriedades da cantora, que já tem uma mansão em Praia do Forte e um conhecido apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador.