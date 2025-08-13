Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Nova Mansão: Veja como será imóvel de Ivete Sangalo em Juazeiro

Casa é construída na beira do Rio São Francisco

Azure Araujo e Redação

Por Azure Araujo e Redação

13/08/2025 - 13:07 h | Atualizada em 13/08/2025 - 14:35
Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia
Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia -

Nascida e criada em Juazeiro, no interior da Bahia, a cantora Ivete Sangalo realiza o sonho de construir uma mansão que fica ao lado do Rio São Francisco, um lugar cheio de significado para a cantora que nutre um amor especial pelo lugar.

O projeto assinado por Gabriel Lustosa, foi pensado para combinar com as cores e o clima da região. “Quero tudo em casa com a cor do rio, da terra”, disse a artista que pontuou sobre cada detalhe inspirado na natureza ao redor.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A gente está fazendo um trabalho lindo lá no rio. Eu inventando minhas coisas, querendo tudo na casa, da cor do rio, da cor da terra, da cor disso, da cor daquilo… e esse homem tá correndo. Mas tá ficando tudo lindo”, acrescentou Ivete Sangalo.

Leia Também:

Andressa Urach será musa do Carnaval de 2026; entenda
Luva de Pedreiro é internado com problema cardíaco e preocupa fãs
Caso Hytalo Santos: mais detalhes polêmicos e denúncias vêm à tona

Estou afim de engajar com essa casa. Eu sou reservada com essas coisas, mas a casa tá tão babado que eu vou engajar com ela. Tem a simplicidade do rio, mas tá chiquérrima", complementou a cantora nas redes sociais.

Preservação da vegetação local

Durante uma visita recente à obra, Ivete Sangalo apareceu ao lado do arquiteto, que mostrou alguns detalhes do espaço. Um deles é um enorme pé de seriguela que já estava no terreno e foi mantido no quintal.

Pé de seriguela já presente na região foi preservado assim como as demais árvores
Pé de seriguela já presente na região foi preservado assim como as demais árvores | Foto: Reprodução/Instagram

O pé de seriguela é uma árvore frutífera tropical que produz pequenos frutos amarelos, doces e azedos muito comuns no Nordeste e nos quintais das residências.

Imagem ilustrativa da imagem Nova Mansão: Veja como será imóvel de Ivete Sangalo em Juazeiro
| Foto: Reprodução/Instagram/
Artista já tem uma mansão em Praia do Forte e um apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador
Artista já tem uma mansão em Praia do Forte e um apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador | Foto: Reprodução/Instagram

"Vamos mantê-lo e plantar muitos outros”, disse Gabriel Lustosa que pontuou que além dele, outras árvores típicas da região Nordeste também vão fazer parte do paisagismo da mansão. “Inclusive o projeto foi pensado para preservar as árvores que já existiam”, explicou o arquiteto.

Nova casa

A nova casa vai servir para reunir a família e receber amigos, ao unir o luxo de um imóvel moderno ao charme simples da beira do rio. Essa será mais uma das propriedades da cantora, que já tem uma mansão em Praia do Forte e um conhecido apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Ivete Sangalo juazeiro mansão Rio São Francisco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Ivete Sangalo é nascida e criada no município de Juazeiro, no interior da Bahia
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x