Andressa Urach será musa do Carnaval de 2026; entenda

Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, que revelou detalhes de um suposto relacionamento que teve com o cantor Léo Santana, foi anunciada na segunda-feira, 11, pela escola de samba Porto da Pedra como musa da agremiação para o carnaval de 2026.

“Andressa Urach é a nova musa do Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval 2026. Ela vem para incendiar a Sapucaí com sua atitude e beleza. Avenida, prepare-se. A noite vai desfilar com ela”, diz o post da escola, que vai defender o enredo ‘Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite’.

“Esse enredo não é fantasia pra mim. É a minha vida e a luta que eu escolhi defender", escreveu Urach nas redes. “Já me reinventei muitas vezes. Agora volto mais forte, mais livre e pronta para transformar essa força em samba na Sapucaí", completa ela.

A escola ressalta a trajetória de Andressa para a escolha da musa. “Em um ano em que a escola mergulha fundo nas camadas da feminilidade marginalizada, Andressa chega como corpo que já foi julgado, exaltado, negado e redescoberto. Sua presença na avenida não é personagem. É verdade. É entrega. É um espelho de tantas mulheres que foram empurradas para o escuro, mas decidiram acender suas próprias luzes”, destacou.

Para o presidente Fabrício Montibelo, a Porto da Pedra vai apresentar um olhar “representativo e social” para a profissão mais antiga do mundo. A ideia é desenvolver um desfile que valorize nomes que lutaram pelos direitos dessa categoria profissional.

Nomes como o de Madame Pompadour, Dona Beija e Hilda Furacão vão estar presente no enredo.

Affair com Leo Santana

Durante participação no programa SuperPop, da RedeTV!, Andressa Urach voltou a ser assunto nas redes sociais após revelar detalhes de um suposto relacionamento que teve com o cantor Léo Santana. Segundo ela, o envolvimento aconteceu há cerca de 10 anos, quando ambos estavam solteiros.

“Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos, viu Luciana. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo viu”, afirmou Urach, ao conversar com a apresentadora Luciana Gimenez.