Luva de Pedreiro é internado com problema cardíaco e preocupa fãs

Luva de Pedreiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. A companheira do rapaz, Távila Gomes, confirmou a informação.

Ela falou sobre o assunto em uma publicação nos stories do Instagram, nessa terça-feira, 12. Primeiro, ela postou uma foto enquanto fazia um lanche no hospital e a seguinte mensagem misteriosa: “O bom dia de hoje tá diferente”

Horas depois, a influenciadora digital contou que o companheiro Luva de Pedreiro está internado, mas não revelou o problema de saúde que causou a hospitalização.

“Oi, gente. Boa noite! Passando pra deixar vocês tranquilos. Iran tá internado, mas tá bem, já fez exames e tá tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser. Em breve volto com mais notícias. Obrigado pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos e fãs. Deus tá cuidando e protegendo”, escreveu.

O baiano permanece sob observação, sem previsão de alta.

Em comunicado oficial, o hospital informou que o paciente apresenta quadro estável e passa por uma bateria de exames para identificar a causa do problema de saúde.

"O paciente Iran de Santana Alves deu entrada na manhã de hoje. Encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro. No momento, sem previsão de alta", diz a nota.

Post de Távila Gomes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A internação de Luva Pedreiro deixou os fãs preocupados. Afinal, ele apareceu nas redes sociais de Távila carregando sacos de arroz e refrigerante, na noite de ontem, sem mostrar nem um problema de saúde.

Justiça condena Luva de Pedreiro

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o Luva de Pedreiro indenize seu ex-empresário Allan Jesus em mais de R$ 5,5 milhões por ter rompido o contrato de agenciamento de forma unilateral. A sentença, proferida pela 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, inclui também o pagamento de R$ 120 mil por danos morais à empresa ASJ Consultoria, do ex-agente.

O valor total da condenação atinge R$ 5.558.285,07, já contando com juros, correção monetária e reembolso de valores investidos na carreira do influenciador e no sustento da sua família.

Na decisão, o juiz Mario Cunha Olinto Filho afirmou que o crescimento meteórico do criador de conteúdo — que saltou de 285 mil para mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais — não teria ocorrido sem a atuação de Allan Jesus. “A participação de Allan e sua empresa não foram meramente acessórias: foram fundamentais para o incremento da marca e da sua afirmada projeção, bem como da pessoa de Iran”, destacou o magistrado.

A defesa de Iran Ferreira alegou que o contrato assinado era abusivo e que o influenciador não tinha instrução adequada para compreender os termos. Os advogados afirmaram, ainda, que ele seria analfabeto, o que poderia comprometer a validade do acordo. No entanto, o juiz não aceitou os argumentos, ressaltando que Iran contava com assessoria jurídica na ocasião da assinatura. “Sua condição social não anula sua capacidade de consentimento”, pontuou o juiz. A decisão ainda é passível de recurso por parte da defesa de Iran.