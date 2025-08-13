Menu
O QUE HOUVE?

Esposa de sertanejo surge com olho inchado; descubra motivo

Ela explicou sobre a irritação nas suas redes sociais

Por Agatha Victoria

13/08/2025 - 15:39 h
Poliana Rocha explicou rapidamente o que ocorreu -

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, de 48 anos, apareceu na manhã desta quarta-feira, 13, em suas redes sociais, com o olho irritado e inchado. A ex-sogra deVirginia Fonseca explicou rapidamente nos stories o que aconteceu.

“Tenho certeza que vocês vão me perguntar o que aconteceu nesse olho”, iniciou.

Poliana contou que a irritação foi causada por uma maquiagem: “Ontem cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens. Passei um lápis para testar a cor e, depois, comecei a coçar muito o olho."

Poliana Rocha manda indireta para ex-funcionária de Zé Felipe

Após Maressa Lopes fazer uma publicação agradecendo apenas a Virginia Fonseca, Poliana alfinetou a assessora, destacando a ausência de agradecimentos ao filho, Zé Felipe.

Segundo Poliana, o cantor acolheu e tratou Maressa com respeito durante o período em que trabalhou com ele. A publicação, no entanto, foi apagada pela esposa de Leonardo.

Maressa Lopes era assessora de Zé Felipe e rebateu as indiretas da influenciadora:

"Quando menciono no texto 'vem trabalhar com a gente' coloco o zé também, afinal, na época estavam juntos. O que era pra ser um dia feliz e legal, virou essa loucura, acredito que a Poli tem meu WhatsApp, mesmo se não tiver, conseguiria facilmente. Imagino que minha publicação incomodou ela, sendo assim, poderia ter me chamado lá, no off, seria uma atitude muito mais madura."

Tags:

Leonardo Poliana Rocha

