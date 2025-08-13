FAMOSOS
Virginia revela desejos sobre o corpo: “Quero endurecer”
Apresentadora do SBT é rainha de bateria da Grande Rio
Por Agatha Victoria
Anunciada como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca afirmou que vem se preparando para estrear pela escola na Sapucaí em 2026. A influenciadora relata que deseja alcançar melhorias no corpo antes do Carnaval.
"Quero ficar um pouquinho mais dura, pra hora que a gente sambar, que balança tudo... Não quero crescer mais, só quero mesmo endurecer. Então, vou intensificar mais isso quando estiver mais perto do Carnaval", disse ela, em entrevista à Quem.
Segundo Virgínia, ela mantém uma rotina saudável, baseada em treinos intensos e dieta restritiva, com ingestão controlada de proteínas e carboidratos. Além disso, a apresentadora do SBT compartilha com seus seguidores detalhes dessa rotina.
Uso de hormônios?
A influenciadora também negou o uso de hormônios para atingir o corpo que deseja: "O povo cria tanta coisa sobre mim que fica até difícil desmentir tudo, mas, graças a Deus, adquiri maturidade e uma casca pra aguentar isso tudo."
"Eu vejo muito como um autocuidado e, além disso, treinar e ter uma alimentação mais balanceada é algo que eu realmente peguei gosto e me faz muito bem. O corpo acaba sendo o resultado disso tudo", concluiu.
