FAMOSOS

Virginia revela desejos sobre o corpo: “Quero endurecer”

Apresentadora do SBT é rainha de bateria da Grande Rio

Por Agatha Victoria

13/08/2025 - 15:17 h | Atualizada em 13/08/2025 - 18:09
Ela afirma que deseja melhorias no corpo
Anunciada como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca afirmou que vem se preparando para estrear pela escola na Sapucaí em 2026. A influenciadora relata que deseja alcançar melhorias no corpo antes do Carnaval.

"Quero ficar um pouquinho mais dura, pra hora que a gente sambar, que balança tudo... Não quero crescer mais, só quero mesmo endurecer. Então, vou intensificar mais isso quando estiver mais perto do Carnaval", disse ela, em entrevista à Quem.

Segundo Virgínia, ela mantém uma rotina saudável, baseada em treinos intensos e dieta restritiva, com ingestão controlada de proteínas e carboidratos. Além disso, a apresentadora do SBT compartilha com seus seguidores detalhes dessa rotina.

Uso de hormônios?

A influenciadora também negou o uso de hormônios para atingir o corpo que deseja: "O povo cria tanta coisa sobre mim que fica até difícil desmentir tudo, mas, graças a Deus, adquiri maturidade e uma casca pra aguentar isso tudo."

"Eu vejo muito como um autocuidado e, além disso, treinar e ter uma alimentação mais balanceada é algo que eu realmente peguei gosto e me faz muito bem. O corpo acaba sendo o resultado disso tudo", concluiu.

x