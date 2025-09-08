Menu
TELEVISÃO
GRANA ALTA

Substituto de César Tralli terá aumento salarial de 50%

Aumento será superior a R$ 30 mil

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/09/2025 - 12:45 h
Cesar Tralli e Roberto Kovalick
Cesar Tralli e Roberto Kovalick

Com a saída deCésar Trallido Jornal Hoje, da TV Globo, para integrar o rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, Roberto Kovalic assumiu a bancada. Atualmente, ele é âncora do Hora 1.

Kovalic terá um aumento de 50% em seu salário com a mudança, de acordo com o jolunista André Romano, do jornal O Tempo. O profissional passará a receber R$ 120 mil mensais no Jornal Hoje, contra os R$ 80 mil que recebia no telejornal das madrugadas.

César Tralli também vai ganhar um aumento. De R$ 120 mil, passará a ganhar R$ 350 mil no Jornal Nacional. Já William Bonner vai no sentido contrário: de R$ 900 mil no comando do JN, ele passará a receber R$ 200 mil no Globo Repórter, cargo que terá menor carga de trabalho e menos pressão.

Quem é César Tralli?

Repórter da Globo desde 1990, Kovalick acumula uma trajetória marcada por grandes coberturas nacionais e internacionais. Natural de Santana do Livramento (RS), ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1986, iniciando a carreira na Rádio Gaúcha e, logo depois, na RBS TV, afiliada da Globo.

No início dos anos 1990, ingressou no Jornal Nacional, onde participou da cobertura do Plano Real, em 1994. Também se destacou em reportagens policiais no Rio e em coberturas políticas em Brasília, como as eleições de 2002.

Sua carreira como correspondente internacional inclui passagens por Nova York, Tóquio e Londres. Ele acompanhou de perto eventos históricos, como a destruição causada pelo furacão Katrina, a eleição de Barack Obama, a crise econômica nos Estados Unidos e a tragédia do terremoto seguido de tsunami no Japão, em 2011.

Em 2019, assumiu o Hora Um e, para se adaptar ao horário do telejornal, reformulou sua rotina com acompanhamento médico e nutricional, chegando a dormir às 15h para acordar às 23h.

