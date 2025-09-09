Processo, furto e muito mais: 5 artistas banidos de pisar na Globo

Alguns astros das telinhas foram proibidos de pisar nos estúdios da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

A TV Globo é conhecida por lançar e consolidar grandes talentos da televisão brasileira. No entanto, nem todos os artistas que brilharam na emissora tiveram trajetórias tranquilas. Alguns astros, mesmo após décadas de sucesso, foram proibidos de pisar nos estúdios por motivos que vão de processos milionários a acusações criminais.

Entre demissões inesperadas, disputas judiciais e incidentes polêmicos, muitos desses artistas viram suas carreiras interrompidas abruptamente, sem chance de retorno.



Confira abaixo cinco exemplos de artistas que foram proibidos de entrar na Globo:

Maitê Proença

Demitida em 2017, a atriz revelou que ficou sabendo da decisão pela imprensa e que sofreu assédio por pessoas influentes dentro do canal.



“Foi muito estranho, não tive nenhum aviso. Quando começaram os boatos de que eu já tinha sido dispensada, liguei para a pessoa que tinha me dito que o contrato seria renovado e ela me falou que, de fato, ia ser descontinuado”, contou no Roda Viva, da TV Cultura.

Em 2018, processou a Globo buscando reconhecimento de vínculo empregatício e direitos trabalhistas, após 37 anos de trabalho. Desde Liberdade Liberdade (2016), Maitê está longe das novelas, aparecendo mais recentemente na terceira temporada da série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

Carolina Ferraz

Carolina Ferraz brilhou em novelas como História de Amor (1995), Por Amor (1997) e Avenida Brasil (2012). Sua saída da Globo aconteceu após Haja Coração (2016).



No ano seguinte, a atriz entrou na Justiça pedindo o reconhecimento de seu vínculo empregatício, já que atuava como PJ (pessoa jurídica). O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido, encerrando a disputa.

Em 2020, Carolina aceitou convite da Record para comandar o Domingo Espetacular, função que mantém até hoje, e declarou não ter vontade de retornar às novelas.

Lucy Mafra

Lucy Mafra participou de diversas novelas da Globo entre os anos 1980 e 2000, geralmente em pequenas participações. Sua última atuação foi em América (2005), marcada por um episódio grave: foi acusada por uma camareira do Projac de furtar bolsas de colegas, incluindo R$ 300 da carteira de Christiane Torloni. Outras atrizes também teriam sido alvo, mas nenhuma denúncia formal foi feita.



Lucy negou as acusações, mas foi afastada e nunca mais teve oportunidade na emissora. Enfrentando dificuldades financeiras, mudou-se para Vassouras (RJ) e, após a morte da mãe, entrou em depressão profunda. Faleceu em 5 de dezembro de 2014, aos 60 anos, sem que as acusações fossem oficialmente comprovadas.

Pedro Cardoso

Pedro Cardoso passou quase 30 anos na Globo, tornando-se famoso como Agostinho Carrara em A Grande Família. Após deixar a emissora, passou a criticar publicamente a Globo, gerando polêmicas em entrevistas e nas redes sociais.



“Minha mágoa é contra o poder. A TV Globo não tem abertura para o projeto de um ator. Eu me queixo até hoje da TV Globo em relação a isso com o resultado econômico que eu trouxe para ela. Ela tinha o dever social de ter se interessado pelo meu universo criativo”, declarou em entrevista à revista Fórum. Atualmente, mora em Portugal e mantém distância da telinha.

Desirée Vignolli

Desirée Vignolli estreou em Jogo da Vida (1981) e participou de produções como Que Rei Sou Eu (1989) e Mico Preto (1990). Após O Mapa da Mina (1993), foi dispensada, mas voltou para a minissérie Chiquinha Gonzaga (1999).



Nesse período, foi presa por roubar a bolsa de uma colega em uma academia, levando cheques e cartões de crédito. “Agi no desespero de não ter o que dar para meus filhos e por causa das dívidas que tenho de cheques pré-datados e com bancos. Se eu pudesse voltar um dia na minha vida, pode ter certeza que não faria isso de novo, pois estou muito arrependida”, declarou.

Após o incidente, sua carreira de atriz acabou e ela se dedicou a outros trabalhos, incluindo vendas. Desirée morreu em 21 de janeiro de 2018, aos 52 anos, após sofrer um infarto fulminante.