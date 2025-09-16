Menu
SHOW!

Champions League: Real Madrid vence e jogo de oito gols agita estreia

Maior competição de futebol europeu iniciou nesta terça-feira para gigantes do continente

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/09/2025 - 18:42 h | Atualizada em 16/09/2025 - 18:55
Kylian Mbappé comemorando gol pelo Real Nadrid
Kylian Mbappé comemorando gol pelo Real Nadrid -

Com dois gols de pênalti de Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu o Olympique de Marselha (FRA) por 2 a 1, de virada, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da Champions League 2025/26. Além do duelo na Espanha, a 1ª rodada da fase de liga também contou um jogo de oito gols entre Juventus e Borussia Dortmund.

Vinícius Júnior começou no banco em Madrid, entrou no segundo tempo e foi decisivo no lance que originou a penalidade da vitória. Timothy Weah abriu o placar para os franceses, Rodrygo sofreu o pênalti do empate e Carvajal foi expulso ainda com o jogo empatado.

Em Turim, a Juventus contou com dois gols de Vlahovic, além de Yildiz e Lloyd Kelly, mas não resistiu à pressão do Borussia, que balançou as redes com Adeyemi, Nmecha, Yan Couto e Bensebaini, garantindo o empate emocionante em 4 a 4.

Juventus e Borrussia Dortmund em Turim
Juventus e Borrussia Dortmund em Turim | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos outros resultados, o Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0, em Londres, com gol contra do goleiro Luiz Júnior. Já o Arsenal superou o Athletic Bilbao por 2 a 0, fora de casa, com participação decisiva de Gabriel Martinelli.

O Qarabag surpreendeu o Benfica no Estádio da Luz e venceu por 3 a 2. O lateral-direito titular do clube azerbaijano é Matheus Silva, que defendeu o Bahia em 2019.

Fechando a rodada, o Union Saint-Gilloise bateu o PSV por 3 a 1, na Holanda.

