REFORÇO

Vitória anuncia contratação de Kike Saverio, atacante ex-Barcelona

Jogador de 26 anos chega sem custos após deixar o Aris Thessaloniki, da Grécia

João Grassi

Por João Grassi

16/09/2025 - 17:55 h | Atualizada em 16/09/2025 - 18:57
Kike Saverio é o novo reforço do Vitória
Kike Saverio é o novo reforço do Vitória

Em busca de se afastar da parte de baixo da tabela, o Vitória anunciou a contratação de mais um atacante estrangeiro. Trata-se de Kike Saverio, de 26 anos, que assina contrato até junho de 2026.

Durante entrevista na última quarta-feira, 10, o presidente Fábio Mota já havia revelado que estava aguardando a chegada de um ponta espanhol. Embora tenha nascido na Itália, Saverio tem nacionalidade espanhola e equatoriana.

Como estava livre no mercado, Kike Saverio chega sem custos após deixar o Aris Thessaloniki, da Grécia. Vale lembrar que a janela de transferências está fechada, então apenas atletas que ficaram sem contrato no período ainda podem ser contratados.

Assim como Aitor Cantalapiedra, o novo reforço rubro-negro também passou pela base do Barcelona. Além disso, acumula passagens por Osasuna-ESP, Andorra-ESP, Ponferradina-ESP e Deportivo-ESP.

Kike Saverio chega ao Vitória sem custos de transferência
Kike Saverio chega ao Vitória sem custos de transferência | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Última temporada

Durante a temporada 2024/25 na Grécia, Saverio fez 27 partidas, com dois gols e três assistências. Em toda sua jornada no país europeu, entrou em campo 54 vezes, marcou sete gols e distribuiu seis assistências.

Lesões tiram brilho de Matheuzinho, que vive jejum de cinco meses
Vitória defende tabu de 6 anos contra Fluminense em jogo decisivo
Vitória amarga jejum fora de casa e acumula recordes negativos em 2025

A última partida do atacante aconteceu no dia 10 de maio, na vitória de 4 a 2 do Aris sobre o Asteras, quando ele contribuiu com uma assistência.

x