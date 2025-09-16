Menu
EM BUSCA DA SOBREVIVÊNCIA

Vitória defende tabu de 6 anos contra Fluminense em jogo decisivo

Leão da Barra recebe o Tricolor das Laranjeiras no Barradão em busca de pontos contra o rebaixamento

Lucas Vieira / MASSA! e Redação / A TARDE

Por Lucas Vieira / MASSA! e Redação / A TARDE

16/09/2025 - 13:06 h
O Vitória enfrenta um confronto decisivo contra o Fluminense no Barradão. O Leão defende um tabu de seis anos contra o adversário em um jogo crucial para a permanência na Série A.
O Vitória terá um desafio importante neste sábado, 20, às 16h, quando recebe o Fluminense no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da busca por três pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro também entra em campo com a missão de preservar um tabu que já dura seis anos diante do Tricolor das Laranjeiras.

O último revés do Leão para os cariocas aconteceu em 2018, no mesmo palco do duelo deste fim de semana. Na ocasião, o time baiano saiu na frente com Neilton, mas acabou sofrendo a virada por 2 a 1, com gols de Pablo Dyego e Gilberto — hoje jogador do Bahia. Desde então, os confrontos diretos ficaram equilibrados.

Leia Também:

Clube centenário é investigado por infiltração da máfia; saiba mais
Neymar expande fortuna com criação de 'Caribe Brasileiro' no Nordeste
Renda extra! Bahia receberá benefício da FIFA; entenda

De lá para cá, foram quatro encontros entre os clubes, com duas vitórias do Vitória e dois empates. O mais recente aconteceu em abril deste ano, no Maracanã, e terminou em 1 a 1. Naquela partida, Germán Cano marcou para o Fluminense, enquanto Lucas Braga deixou tudo igual para o Colossal.

O retrospecto geral mostra ligeira vantagem para o Flu. Em 42 partidas disputadas, os cariocas venceram 16 vezes, contra 11 triunfos do Vitória e 15 empates. Jogando em Salvador, os números seguem equilibrados: são 7 vitórias do Fluminense, 10 empates e 6 vitórias do Rubro-Negro em 23 confrontos.

Agora, além de defender a invencibilidade que já perdura contra o adversário desde 2018, o Vitória encara o duelo como decisivo para sua permanência na Série A.

Tags:

Brasileirão Fluminense vitória

x