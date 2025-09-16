Vitória defende tabu de 6 anos contra Fluminense em jogo decisivo

O Vitória enfrenta um confronto decisivo contra o Fluminense no Barradão. O Leão defende um tabu de seis anos contra o adversário em um jogo crucial para a permanência na Série A. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá um desafio importante neste sábado, 20, às 16h, quando recebe o Fluminense no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da busca por três pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro também entra em campo com a missão de preservar um tabu que já dura seis anos diante do Tricolor das Laranjeiras.

O último revés do Leão para os cariocas aconteceu em 2018, no mesmo palco do duelo deste fim de semana. Na ocasião, o time baiano saiu na frente com Neilton, mas acabou sofrendo a virada por 2 a 1, com gols de Pablo Dyego e Gilberto — hoje jogador do Bahia. Desde então, os confrontos diretos ficaram equilibrados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De lá para cá, foram quatro encontros entre os clubes, com duas vitórias do Vitória e dois empates. O mais recente aconteceu em abril deste ano, no Maracanã, e terminou em 1 a 1. Naquela partida, Germán Cano marcou para o Fluminense, enquanto Lucas Braga deixou tudo igual para o Colossal.

O retrospecto geral mostra ligeira vantagem para o Flu. Em 42 partidas disputadas, os cariocas venceram 16 vezes, contra 11 triunfos do Vitória e 15 empates. Jogando em Salvador, os números seguem equilibrados: são 7 vitórias do Fluminense, 10 empates e 6 vitórias do Rubro-Negro em 23 confrontos.

Agora, além de defender a invencibilidade que já perdura contra o adversário desde 2018, o Vitória encara o duelo como decisivo para sua permanência na Série A.