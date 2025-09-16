Clube centenário é investigado por infiltração da máfia; saiba mais

Uma investigação do Ministério Público de Catanzaro encontrou evidências da atuação da máfia ‘Ndrangheta no Crotone. O clube foi colocado sob administração judicial e terá suas operações supervisionadas. - Foto: Divulgação / Crotone

O Crotone, clube centenário fundado em 1910, foi colocado sob administração judicial por um período de um ano após decisão do Ministério Público da cidade de Catanzaro, na Itália. A medida ocorre em meio a uma investigação que identificou a infiltração da máfia ‘Ndrangheta nas operações do time, embora a gestão administrativa do clube não seja alvo direto do inquérito.

Segundo os promotores, foram encontradas “evidências suficientes” da atuação da organização criminosa, considerada uma das mais poderosas do mundo, em áreas como segurança e bilheteria. A expectativa é que o regime de controle judicial ajude o Crotone a reorganizar suas atividades econômicas e eliminar a influência da máfia.

Apesar da intervenção, o clube seguirá em atividade, mas todas as operações serão supervisionadas por administradores designados pelo tribunal. Em comunicado oficial, a diretoria assegurou que pretende “colaborar ativamente” com o processo, buscando preservar “o melhor interesse da equipe, dos torcedores e do esporte em geral”. O texto ainda destacou que a decisão judicial “nem remotamente sugere cumplicidade ou conivência” da atual administração.

O Crotone, que disputa a Série C italiana desde 2021, já viveu momentos de destaque ao participar da elite do futebol nacional entre 2016 e 2018 e também na temporada 2020/2021.