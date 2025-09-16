Lesões tiram brilho de Matheuzinho, que vive jejum de cinco meses

Matheuzinho é um dos principais jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos principais jogadores do elenco do Vitória, o meia Matheuzinho vem atravessando uma temporada de dificuldades após brilhar em 2024. Nesta terça-feira, 16, o camisa 10 completou cinco meses sem participar diretamente de nenhum gol.

Matheuzinho balançou as redes pela última vez no dia 16 de abril, na vitória do Leão do Barra por 2 a 1 sobre o Fortaleza, pela 4ª rodada do Brasileirão. Além disso, o meia não distribui assistências desde o Campeonato Baiano, tendo sido o garçom dos dois gols rubro-negros na partida contra o Porto-BA, que também terminou 2 a 1.

De lá para cá, o meia disputou 17 partidas pelo Vitória, 14 como titular, tendo recentemente perdido cinco rodadas da Série A devido a uma fascite plantar. Após a derrota para o Fortaleza no último sábado, 13, o técnico Rodrigo Chagas comentou sobre o ritmo de jogo do atleta de 27 anos depois de retornar de lesão.

"O Matheuzinho é um jogador de qualidade muito grande e vem de muito tempo parado. A gente vem colocando ele aos poucos, não tenha dúvida de que é um dos jogadores que tem possibilidade de ser titular, mas temos que entender o tempo que ele ficou parado para utilizá-lo da forma como nós queremos", comentou Chagas.

Matheuzinho saiu do banco de reservas na derrota para o Fortaleza | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Temporada de lesões

Antes da fascite plantar, Matheuzinho já havia sofrido com problemas físicos neste ano. O meia terminou a temporada passada tratando uma lesão no joelho, o que fez ele estrear pelo Vitória em 2025 apenas no sexto jogo.

Em fevereiro, o meia precisou retornar ao departamento médico por causa de um desconforto muscular e atuou na volta das finais do Campeonato Baiano longe das condições físicas ideais.

Números totais em 2025

Matheuzinho disputou 30 partidas pelo Vitória na temporada, sendo 25 delas como titular. No total, o meio-campista anotou quatro gols e distribuiu duas assistências.