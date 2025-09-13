Menu
HOME > ESPORTES
"FALTOU TER A BOLA"

Vitória: Matheuzinho expõe erros do Leão em derrota para o Fortaleza

Meio-campista concedeu entrevista na saída do gramado na Arena Castelão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/09/2025 - 18:27 h
Matheuzinho, meia do Vitória
Matheuzinho, meia do Vitória -

O meia Matheuzinho não gostou da atuação do Vitória na derrota por 2 a 0 sobre o Fortaleza neste sábado, 13. Na saída do gramado após o revés, o camisa 30 do Rubro-Negro atribuiu o mal resultado ao desempenho do time de Rodrigo Chagas durante o primeiro tempo.

O meio-campista iniciou o duelo no banco de reservas, entrou aos 15 minutos do segundo tempo para substituir Osvaldo, mas não conseguiu evitar a derrota do clube baiano.

"A gente pecou muito no primeiro tempo. Deixamos muito eles com a bola, tocar no nosso campo, e sabíamos que o jogo deles é força, então quando eles fazem essas transições rápidas, já roubava a bola da gente. A gente foi um pouco abaixo no primeiro tempo e acabamos tomando o gol, no segundo tempo conseguimos jogar mais e colocar nosso ritmo de jogo. Faltou isso, jogar mais e ter mais a bola", disse Matheuzinho em entrevista ao Premiere.

O Vitória volta a campo no próximo sábado, às 20h, no Barradão, para encarar o Fluminense sem o volante Gabriel Baralhas, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x