Tamires vê Copa Feminina de 2027 no Brasil como marco histórico

Tamires nas Olimpíadas - Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Recém-campeã nacional pelo Corinthians, que bateu o Cruzeiro e conquistou seu sexto título consecutivo do Brasileirão, a lateral Tamires já volta as atenções para o futuro. A jogadora de 37 anos acredita que a Copa do Mundo Feminina de 2027, confirmada para o Brasil, será "um marco" no fortalecimento da modalidade.

Apesar de o país acumular cinco títulos mundiais no masculino, a Seleção Feminina ainda sonha com a primeira conquista. Para Tamires, o torneio marcado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 será a chance ideal de mostrar a força da modalidade.

"É uma oportunidade muito importante para todas", afirmou em entrevista à AFP após a final.

“Um passo à frente a cada ano”

Com mais de 100 atuações pela Seleção, Tamires disputou três Copas do Mundo (2015, 2019 e 2023) e três Jogos Olímpicos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024), conquistando uma prata na capital francesa.

P: Você esteve presente nos seis títulos consecutivos do Corinthians. Como avalia esse momento?

R: "Estou muito feliz. É um trabalho de muitos anos desde 2013, quando ganhei meu primeiro título com o Centro Olímpico e, agora que voltei para o Brasil. A gente vem conquistando títulos e é bastante gratificante. É um trabalho muito sólido, muito bem feito. Cada dia, a cada ano, dando um passo à frente, mostrando nosso potencial".

P: O nível do futebol feminino no Brasil está aumentando?

R: "Estamos evoluindo o futebol feminino, que isso é o que a gente quer (...). Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade e é o que a gente quer que aconteça. A gente que está há tantos anos assistindo ao futebol feminino".

P: O Corinthians domina com autoridade. Outros clubes também conseguem alcançar esse patamar?

R: "O Cruzeiro foi difícil. A gente quer que cada vez mais clubes tenham esse potencial que o Cruzeiro e o Corinthians demonstraram aqui".

“A gente vem empoderando o futebol feminino”

O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber a Copa do Mundo Feminina, e Tamires acredita que o evento será o impulso que faltava para aproximar o país de potências como Estados Unidos e seleções europeias.

R: "É uma oportunidade muito importante para todos. Vamos lá, vamos crescer juntas".

Ela também comentou o projeto de lei do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende criar um fundo público-privado para financiar competições e infraestrutura do futebol feminino.

R: "É importante. Cada vez mais a gente vem empoderando o futebol feminino (...) não tínhamos tanto apoio nacionalmente e hoje a gente está tendo esse apoio nacional, do governo, do presidente, quando o Mundial pode ser um marco".