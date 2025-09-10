PROBLEMA?
Bahia: Fluminense perde atacante convocado por seleção para decisão
Clubes se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã
Por Lucas Vilas Boas
Para tentar reverter a derrota no jogo de ida, o Fluminense não vai contar com o atacante Yeferson Soteldo para encarar o Bahia nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã, pelo duelo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil.
Convocado pela seleção venezuelana, o jogador esteve em campo na vitória da Colômbia por 6 a 3 na noite desta terça-feira, 9, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e não ficará à disposição do técnico Renato Gaúcho.
O atleta não vive grande fase e esteve em campo pelo Tricolor carioca somente em nove jogos desde julho, quando chegou ao Rio de Janeiro.
Outro desfalque do clube carioca é o lateral-direito Samuel Xavier, que se machucou no começo da partida de ida e deve dar lugar a Guga no time titular. Riquelme, John Kennedy, Rubén Lezcano e Joaquín Lavega ficaram de fora da lista de relacionados do Fluminense por opção técnica.
A lista de desfalques do Bahia é muito mais extensa. Além do atacante Tiago, que sofreu uma leve entorse no joelho esquerdo e foi cortado da relação, o técnico Rogério Ceni não conta com Santiago Arias (convocado), Erick Pulga e Ademir (lesionados); Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo (em fase de transição); Luiz Gustavo (não inscrito).
Confira a lista de convocados de Renato Gaúcho:
- Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
- Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Julio Fideles, Manoel, Renê, Thiago Santos e Thiago Silva;
- Meio-campistas: Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e PH Ganso;
- Atacantes: Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Keno, Kevin Serna e Santi Moreno.
Com a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Fluminense terá que vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Uma vitória por um gol leva a decisão para a disputa de pênaltis.
