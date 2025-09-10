Bahia: Fluminense perde atacante convocado por seleção para decisão

Jogadores do Fluminense - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Para tentar reverter a derrota no jogo de ida, o Fluminense não vai contar com o atacante Yeferson Soteldo para encarar o Bahia nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã, pelo duelo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil.

Convocado pela seleção venezuelana, o jogador esteve em campo na vitória da Colômbia por 6 a 3 na noite desta terça-feira, 9, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e não ficará à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atleta não vive grande fase e esteve em campo pelo Tricolor carioca somente em nove jogos desde julho, quando chegou ao Rio de Janeiro.

Soteldo em campo pelo Fluminense | Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Outro desfalque do clube carioca é o lateral-direito Samuel Xavier, que se machucou no começo da partida de ida e deve dar lugar a Guga no time titular. Riquelme, John Kennedy, Rubén Lezcano e Joaquín Lavega ficaram de fora da lista de relacionados do Fluminense por opção técnica.

A lista de desfalques do Bahia é muito mais extensa. Além do atacante Tiago, que sofreu uma leve entorse no joelho esquerdo e foi cortado da relação, o técnico Rogério Ceni não conta com Santiago Arias (convocado), Erick Pulga e Ademir (lesionados); Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo (em fase de transição); Luiz Gustavo (não inscrito).

Confira a lista de convocados de Renato Gaúcho:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Julio Fideles, Manoel, Renê, Thiago Santos e Thiago Silva;

Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Julio Fideles, Manoel, Renê, Thiago Santos e Thiago Silva; Meio-campistas: Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e PH Ganso;

Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e PH Ganso; Atacantes: Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Keno, Kevin Serna e Santi Moreno.

Com a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Fluminense terá que vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Uma vitória por um gol leva a decisão para a disputa de pênaltis.