Bahia: Tiago se torna mais um desfalque para decisão na Copa do Brasil

Artilheiro e protagonista no quinto título do Bahia na Copa do Nordeste, o atacante Tiago se tornou mais um desfalque para a partida desta quarta-feira, 10, contra o Fluminense. O atleta de 20 anos sofreu um leve entorse no joelho esquerdo no treino desta terça-feira, 9, e deverá desfalcar o Tricolor de Aço por 10 a 15 dias, conforme apuração do Portal A TARDE, ficando fora da lista de relacionados para o duelo no Rio de Janeiro, que vale uma vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil de 2025.

O jovem revelado na base tricolor entra na longa lista de ausências da equipe. Além dele, estão fora Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Pulga, além de Ruan Pablo — todos vetados pelo Departamento Médico. Também desfalcam o time Luiz Gustavo, devido às regras de inscrição, e Santi Arias, por conta da logística para trazê-lo de volta após defender a Colômbia nesta terça-feira, 9, diante da Venezuela. Esses jogadores não estarão à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Veja a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:

Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo

Jean Lucas reforça o Bahia

Diferentemente de Santiago Arias, o meio-campista Jean Lucas estará à disposição do Bahia para o duelo decisivo diante do Fluminense. Assim como o colombiano, o camisa 6 estava a serviço de seu país e, mesmo tendo representado a Seleção Brasileira nesta terça-feira, 9, na cidade de El Alto, na altitude da Bolívia, o jogador já se encontra com o restante da delegação azul, vermelha e branca e vai para o jogo desta noite no Maracanã.

Fluminense x Bahia

O Bahia visita o Fluminense às 19h desta quarta, no Maracanã, em partida que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O time baiano tem vantagem de um gol e joga pelo empate para se classificar.