Oficial: Bahia comunica venda de Lucho Rodríguez para clube saudita

Lucho Rodríguez foi vendido pelo Bahia ao Neom - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Artilheiro do Bahia em 2025 e destaque nas finais da Copa do Nordeste, Luciano Rodríguez é o novo reforço do Neom SC, da Arábia Saudita. A venda do atacante 22 anos foi confirmada oficialmente pelo clube baiano, nesta quarta-feira, 10.

O Esquadrão negociou Lucho com a equipe saudita por 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) garantidos, além de mais 2 milhões de euros (R$ 12.6 milhões) em bônus por produtividade.

O Bahia ainda terá direito a 25% de uma venda futura. O Liverpool-URU, ex-clube do atleta uruguaio, tem direito a R$ 18,3 milhões do valor total.

Maior venda do Nordeste

Luciano Rodríguez se tornou o jogador vendido pelo maior valor da história do futebol nordestino e, consequentemente, do Bahia.

Os valores pagos pelos árabes representam mais que o dobro do investimento do Tricolor por Lucho, que pagou 11 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões na cotação da época).

Com a camisa azul, vermelha e branca, Lucho fez 69 partidas, 20 gols, três assistências e dois títulos: Campeonato Baiano e Copa do Nordeste de 2025. Na atual temporada foram 47 jogos, 13 tentos e dois passes pra gol.

O atacante foi também peça importante na classificação do Bahia à Copa Libertadores em 2024, quando o clube baiano retornou para a competição após 36 anos sem participar.