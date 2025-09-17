RENOVOU
Pivete de Aço: Bahia oficializa renovação com meio-campista Sidney
Volante de 19 anos fez parte da campanha do penta na Copa do Nordeste
Por João Grassi
O Bahia comunicou, nesta manhã de quarta-feira, 17, a renovação contratual do meio-campista Sidney. Agora, o atleta de 19 anos possui vínculo com o Tricolor até dezembro de 2028.
Desde 2019 no Esquadrão de Aço, Sidney já atuou em 12 partidas com a equipe profissional. Nesta temporada, fez parte da campanha do penta na Copa do Nordeste, sendo titular na última partida contra o Confiança, que decidiu a conquista.
Sua estreia pelo Bahia ocorreu em 2023, contra o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano. Na mesma competição, diante do Itabuna, se tornou o capitão mais jovem da história do clube, aos 16 anos.
As boas atuações de Sidney renderam presença na Seleção Brasileira Sub-17. Também em 2023, ele esteve na Copa do Mundo da categoria, disputada na Indonésia.
Copa do Nordeste Sub-20
Depois de conquistar o Nordestão pela equipe principal, Sidney também pode se sagrar campeão da competição regional na categoria Sub-20. O Bahia decide o título com o Ceará nesta quarta, às 15h, contra o Ceará, na Fonte Nova.
