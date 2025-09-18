Éverton Ribeiro aponta caminho para Bahia jogar melhor fora de casa

Éverton Ribeiro, capitão do Bahia, ressalta a importância de "controlar a partida" e ter "coragem para jogar" fora de casa em busca da vaga na Libertadores. - Foto: EC Bahia

O Bahia volta a campo neste sábado, 20, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Após duas derrotas consecutivas na temporada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni vê no confronto uma oportunidade de retomar o caminho dos triunfos. Para isso, no entanto, será necessário ajustar a forma de jogar — o que, na prática, significa manter o padrão de desempenho apresentado nos melhores momentos do ano.

Em 2025, uma das principais deficiências do Tricolor de Aço tem sido nas partidas fora de casa, em que o time não consegue repetir o nível de atuação dos jogos sob seus domínios.

Por isso, o meio-campista e capitão Éverton Ribeiro detalhou o que considera fundamental para o Bahia manter seu padrão de jogo também longe da Arena Fonte Nova.

“Temos que controlar a partida também longe de casa, com a posse de bola e coragem para jogar”, afirmou o camisa 10, em coletiva realizada nesta quinta-feira, 18, no CT Evaristo de Macedo.

Esse é o caminho para fazermos bons jogos fora Éverton Ribeiro - jogador do Bahia

O capitão também projetou a reta final do Campeonato Brasileiro. Considerando as atuações recentes abaixo do esperado — como nos jogos contra Mirassol e Fluminense — e lembrando a queda de rendimento que marcou o time na última edição do torneio, Éverton Ribeiro ressaltou que os tropeços precisam servir como aprendizado. O objetivo, segundo ele, continua sendo a vaga direta na Libertadores.

“De alguma coisa a gente tem que tirar o aprendizado e ainda temos jogos importantes pela frente, principalmente agora no Campeonato Brasileiro, para a gente terminar bem e conseguir o nosso objetivo, que é ir direto para a Libertadores”, completou.