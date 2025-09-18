Brasil dá adeus ao Mundial de Vôlei com a pior campanha da história

A seleção brasileira de vôlei masculino foi eliminada do Mundial nas Filipinas, registrando a pior campanha de sua história na competição - Foto: TED ALJIBE / AFP

O Brasil sofreu uma eliminação histórica na primeira fase do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, realizado nas Filipinas. A seleção brasileira, que havia começado a competição com duas vitórias, não conseguiu avançar às oitavas de final após a derrota por 3 a 0 para a Sérvia e a vitória da República Tcheca sobre a China pelo mesmo placar. Com isso, o país encerra sua participação fora do top 16, marcando a pior campanha da história em Mundiais, considerando masculino e feminino.

O desempenho brasileiro no Grupo H foi marcado por empate em vitórias e pontos: Sérvia e República Tcheca também somaram duas vitórias e seis pontos cada, mas o saldo de sets do Brasil (1,07) ficou atrás do das duas equipes (2,00), resultando na eliminação. Na melhor das hipóteses, a seleção masculina ainda poderá ocupar a 17ª posição, superando apenas a 11ª colocação de 1956, até então a pior campanha histórica.

Antes da rodada final, o Brasil havia vencido a China por 3 a 1 e a República Tcheca por 3 a 0, encaminhando a classificação. Porém, o revés para a Sérvia acabou comprometendo todas as chances de avançar.

No retrospecto histórico da seleção masculina, o país havia alcançado resultados de destaque: campeão em 2002, 2006 e 2010, vice-campeão em 1982, 2014 e 2018, e com diversas colocações entre o 3º e 5º lugar em outros torneios. Com a eliminação precoce no Mundial de 2025, o Brasil amarga seu pior desempenho de todos os tempos.

Resultado do Grupo H: