Lei do ex? Próximo rival do Bahia, Ceará tem 5 jogadores que passaram pelo Tricolor

Bahia tenta se recuperar de derrotas contra um Ceará que tem ex-jogadores do Esquadrão no elenco. Confira quem joga e quem desfalca o confronto deste sábado. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após duas derrotas consecutivas na temporada — uma na eliminação da Copa do Brasil e outra em confronto direto pelo Brasileirão —, o Bahia volta a campo neste sábado, 20, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, buscando afastar qualquer indício de má fase diante do Ceará.

O adversário possui um elenco recheado de ex-jogadores do Esquadrão, mas não contará com todos para o duelo.

O Ceará, próximo adversário do Bahia na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem cinco ex-atletas do Tricolor de Aço no plantel: Marcos Victor, Matheus Bahia, Éder, Lucas Mugni e Vina. No entanto, o técnico Léo Condé — ex-Vitória — não poderá utilizar dois desses jogadores.

O zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia pertencem ao Bahia e, por questões contratuais, não estarão à disposição do treinador. A dupla também já havia desfalquado o Vozão em todos os confrontos contra o Esquadrão nesta temporada.

Ademais, ainda há incerteza quanto a participação de Lucas Mugni no jogo, uma vez que jogador desfalcou o Ceará contra o Vasco e segue em tratamento.

Além desses dois desfalques, o Ceará não contará com os meio-campistas titulares Richardson e Fabiano Souza, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática, nem com o atacante Rodriguinho, expulso no empate contra o Vasco na rodada passada.

Desfalques de um lado, ausências para o outro

Do lado azul, vermelho e branco, a situação também é delicada. O técnico Rogério Ceni possui nove jogadores no Departamento Médico: David Duarte, Erick Pulga e João Paulo seguem tratamento entre fisioterapia e academia, enquanto Tiago, Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre já iniciaram a transição física.