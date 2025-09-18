Menu
REENCONTRO

Lei do ex? Próximo rival do Bahia, Ceará tem 5 jogadores que passaram pelo Tricolor

Ceará tem cinco ex-atletas do Tricolor de Aço no elenco, mas desfalques por contrato e suspensão mudam os planos do técnico Léo Condé

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/09/2025 - 9:55 h | Atualizada em 18/09/2025 - 10:36
Bahia tenta se recuperar de derrotas contra um Ceará que tem ex-jogadores do Esquadrão no elenco. Confira quem joga e quem desfalca o confronto deste sábado.
Bahia tenta se recuperar de derrotas contra um Ceará que tem ex-jogadores do Esquadrão no elenco. Confira quem joga e quem desfalca o confronto deste sábado.

Após duas derrotas consecutivas na temporada — uma na eliminação da Copa do Brasil e outra em confronto direto pelo Brasileirão —, o Bahia volta a campo neste sábado, 20, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, buscando afastar qualquer indício de má fase diante do Ceará.

O adversário possui um elenco recheado de ex-jogadores do Esquadrão, mas não contará com todos para o duelo.

O Ceará, próximo adversário do Bahia na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem cinco ex-atletas do Tricolor de Aço no plantel: Marcos Victor, Matheus Bahia, Éder, Lucas Mugni e Vina. No entanto, o técnico Léo Condé — ex-Vitória — não poderá utilizar dois desses jogadores.

O zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia pertencem ao Bahia e, por questões contratuais, não estarão à disposição do treinador. A dupla também já havia desfalquado o Vozão em todos os confrontos contra o Esquadrão nesta temporada.

Ademais, ainda há incerteza quanto a participação de Lucas Mugni no jogo, uma vez que jogador desfalcou o Ceará contra o Vasco e segue em tratamento.

Além desses dois desfalques, o Ceará não contará com os meio-campistas titulares Richardson e Fabiano Souza, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática, nem com o atacante Rodriguinho, expulso no empate contra o Vasco na rodada passada.

Rivais diretos empatam e Bahia depende apenas de si para chegar ao G-4
Bahia: vice na Copa do Nordeste Sub-20 não desvia "ambição" da base
Bahia perde chance do bi no Nordestão Sub-20; veja todos os campeões

Desfalques de um lado, ausências para o outro

Do lado azul, vermelho e branco, a situação também é delicada. O técnico Rogério Ceni possui nove jogadores no Departamento Médico: David Duarte, Erick Pulga e João Paulo seguem tratamento entre fisioterapia e academia, enquanto Tiago, Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre já iniciaram a transição física.

