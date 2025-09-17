Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLASSIFICAÇÃO!

Rivais diretos empatam e Bahia depende apenas de si para chegar ao G-4

Botafogo e Mirassol empataram em 3 a 3 em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/09/2025 - 21:43 h | Atualizada em 17/09/2025 - 23:11
Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia
Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia -

Apesar de ter caído uma posição no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 17, o Bahia pode se beneficiar com o empate eletrizante entre Botafogo x Mirassol. Com um ponto para cada adversário direto na luta por vaga na Libertadores, o Tricolor continua dependendo apenas de si para entrar no G-4 do Brasileirão.

O clube carioca chegou a estar vencendo por 3 a 0 — quando Savarino, Chris Ramos e Montoro abriram vantagem no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a sensação do Brasileirão voltou com tudo e igualou o placar em apenas 16 minutos, com Chico, Jemmes e Lucas Ramon balançando as redes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Álvaro Montoro, atacante do Botafogo
Álvaro Montoro, atacante do Botafogo | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G-4 da competição, chegou aos 36 pontos em dez vitórias — mesma marca do Bahia, mas com uma vantagem sonora no saldo de gols. O 'Glorioso' tem 16, enquanto o Tricolor soma apenas cinco e, por isso, caiu para a sexta posição.

Leia Também:

Bahia: vice na Copa do Nordeste Sub-20 não desvia "ambição" da base
Bahia perde chance do bi no Nordestão Sub-20; veja todos os campeões
Bahia perde em casa e amarga mais um vice na Copa do Nordeste Sub-20

O Mirassol, portanto, segue na quarta colocação com 39 pontos e, além disso, aumentou a distância em relação ao Bahia para três. Vale lembrar que ambas as equipes possuem 22 partidas disputadas — uma a mais que o Esquadrão de Aço —, mantendo-o vivo na disputa.

O Bahia possui dois jogos a menos e entrará em campo contra Vasco e Internacional em jogos atrasados pelas 14ª e 16ª rodada, respectivamente. Se transformar a diferença de jogos em mais três pontos, o Tricolor ultrapassará o Mirassol no número de vitórias, voltando assim ao G-4.

O time de Rogério Ceni volta a campo no próximo sábado, 20, às 18h30, na Arena Castelão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Botafogo x Mirassol campeonato brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x