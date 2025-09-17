Rivais diretos empatam e Bahia depende apenas de si para chegar ao G-4

Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar de ter caído uma posição no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 17, o Bahia pode se beneficiar com o empate eletrizante entre Botafogo x Mirassol. Com um ponto para cada adversário direto na luta por vaga na Libertadores, o Tricolor continua dependendo apenas de si para entrar no G-4 do Brasileirão.

O clube carioca chegou a estar vencendo por 3 a 0 — quando Savarino, Chris Ramos e Montoro abriram vantagem no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a sensação do Brasileirão voltou com tudo e igualou o placar em apenas 16 minutos, com Chico, Jemmes e Lucas Ramon balançando as redes.

Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G-4 da competição, chegou aos 36 pontos em dez vitórias — mesma marca do Bahia, mas com uma vantagem sonora no saldo de gols. O 'Glorioso' tem 16, enquanto o Tricolor soma apenas cinco e, por isso, caiu para a sexta posição.

O Mirassol, portanto, segue na quarta colocação com 39 pontos e, além disso, aumentou a distância em relação ao Bahia para três. Vale lembrar que ambas as equipes possuem 22 partidas disputadas — uma a mais que o Esquadrão de Aço —, mantendo-o vivo na disputa.

O Bahia possui dois jogos a menos e entrará em campo contra Vasco e Internacional em jogos atrasados pelas 14ª e 16ª rodada, respectivamente. Se transformar a diferença de jogos em mais três pontos, o Tricolor ultrapassará o Mirassol no número de vitórias, voltando assim ao G-4.

O time de Rogério Ceni volta a campo no próximo sábado, 20, às 18h30, na Arena Castelão.