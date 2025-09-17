Bahia perde em casa e amarga mais um vice na Copa do Nordeste Sub-20

Após vencer a ida, Esquadrãozinho cai por 2 a 0 e vê o Ceará erguer a taça inédita da Copa do Nordeste Sub-20 - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

O Bahia perdeu o título da Copa do Nordeste Sub-20 em plena Arena Fonte Nova. Após vencer o jogo de ida, os Pivetes de Aço receberam o Ceará nesta quarta-feira, 17. A festa estava armada, mas, do outro lado, a equipe cearense não se intimidou com o mando de campo e acabou com a comemoração azul, vermelha e branca.

Com gols de Guilherme Luiz e Giulio Gabriel, o Ceará venceu o Bahia por 2 a 0 (3 a 2 no agregado) e sagrou-se campeão da categoria, erguendo a taça do Nordestão Sub-20 pela primeira vez na história. Já o Esquadrãozinho, com o resultado, chegou ao seu terceiro vice-campeonato da competição — em 2017, 2018 e 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em caso de título tricolor, o Bahia igualaria o Fortaleza, ambos com duas taças, como o segundo maior campeão do certame, atrás apenas do Vitória, que possui seis conquistas da Copa do Nordeste Sub-20. Contudo, com o resultado, o Esquadrãozinho permanece ao lado de Náutico, Sport, Coruripe e, agora, o Ceará, todos com apenas um título.

O jogo

Com o apoio da torcida azul, vermelha e branca, que compareceu em bom número para empurrar o time em busca de mais um título, os Pivetes de Aço até começaram melhor, mas não transformaram a superioridade em gols e viram o adversário abrir o placar em cobrança de pênalti. O autor do gol solitário na primeira etapa foi o atacante Guilherme Luiz.

| Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

Já na segunda etapa, o técnico Leonardo Galbes tentou dar “energia nova” ao time, promovendo, inclusive, a entrada da nova joia da base do Bahia, Kauê Furquim. No entanto, não foi o suficiente e, após uma verdadeira lambança do goleiro Victor com o setor defensivo tricolor, o atacante Giulio Gabriel, do Ceará, não perdoou e ampliou o placar.

Ficha técnica

Bahia x Ceará

O que: Final da Copa do Nordeste Sub-20

Data: 17/09/2025 – 15h

Local: Arena Fonte Nova

Arbitragem

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Assistente 1: Alisson Lima Damasceno (PI)

Assistente 2: Francisco Railton Araújo Sousa (PI)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Escalações

Bahia: Victor; Wendel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; João Andrade e Dell. Técnico: Leonardo Galbes.

Ceará: Gustavo Martins; Aloísio Neto, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Vinícius Uchella; Samuel Barreto, Rian Patrick e Chicorel; Guilherme Luiz, Melk Costa e Giulio Gabriel. Técnico: Alison Henry.