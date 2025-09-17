Bahia vai voltar para o G-4? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Ceará se encaram pela 24ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão, com o Esquadrão sonhando com o retorno ao G-4 após a subida do Mirassol que o derrubou para a quinta posição com 36 pontos. Já o Ceará, em décimo primeiro, tenta chegar na primeira metade da tabela, estando apenas um ponto atrás do décimo colocado Fluminense. A bola rola na Arena Castelão neste sábado, 20, às 18h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no vencedor.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 2 a 0 no placar final. "Esse jogo promete ser movimentado, porque Bahia e Ceará costumam fazer duelos intensos, cheios de rivalidade regional", analisa.

"O Bahia chega em momento mais confiante: apesar de alguns tropeços recentes, o time tem mostrado competitividade no Brasileirão e mantém presença constante no G-6. A equipe costuma ter posse e consegue ditar o ritmo, especialmente quando o meio-campo funciona bem", afirma.

"Já o Ceará luta para se afastar da parte de baixo da tabela. O Vozão tem dificuldade de manter consistência e, fora de casa, não vem conseguindo bons resultados. A defesa apresenta fragilidades, e o ataque depende muito de lampejos individuais", avalia.

"O Bahia deve se impor, aproveitando as fragilidades defensivas do Ceará. A tendência é de que o Esquadrão crie mais oportunidades e consiga construir o placar sem grandes sustos", finaliza.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, também vai dar Tricolor, mas por 2 a 1: "O Bahia está em 5º lugar na tabela com 36 pontos, enquanto o Ceará ocupa a 11ª posição com 27 pontos. O Bahia busca manter sua posição na parte de cima da tabela, enquanto o Ceará luta para se afastar da zona de rebaixamento".

"O Bahia tem um desempenho sólido em jogos recentes, mas enfrentará uma sequência desafiadora de jogos como visitante. O técnico Rogério Ceni destacou a importância de reagir rapidamente após a derrota para o Cruzeiro", diz.

"A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos", conclui.