Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CALENDÁRIO

Brasileirão: Bahia tem nova data definida pela CBF para jogo atrasado

Tricolor possui dois jogos atrasados no Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/09/2025 - 18:59 h | Atualizada em 11/09/2025 - 19:25
Jogadores do Bahia no Maracanã
Jogadores do Bahia no Maracanã -

O último jogo atrasado do Bahia no Campeonato Brasileiro teve sua data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta quinta-feira, 11, o Tricolor anunciou que o duelo contra o Internacional, válido pela 14ª rodada, está definido para o dia 22 de outubro, uma quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova.

O confronto estava marcado inicialmente para julho, na mesma semana que o time baiano enfrentou o América de Cali, da Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Por isso a CBF precisou remarcar o duelo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Renato Gaúcho "não tinha dúvida" da postura do Bahia no Maracanã
Bahia repete roteiro e Rogério Ceni repudia postura fora de casa
Fluminense ironiza após eliminar o Bahia: "único tricolor do mundo"

O compromisso é o terceiro já marcado para o mês de outubro no calendário do Esquadrão de Aço. Vale lembrar que a CBF divulgou a tabela detalhada somente até a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e, contudo, as partidas restantes ainda serão planejadas pela entidade.

Confira o calendário parcial do clube baiano para o mês de outubro:

  • Botafogo x Bahia (1º de outubro, 21h30, Nilton Santos) - 27ª rodada;
  • Bahia x Flamengo (5 de outubro, 18h30, Arena Fonte Nova) - 28ª rodada;
  • Bahia x Internacional* (22 de outubro, 19h, Arena Fonte Nova) - 14ª rodada.

A outra partida atrasada do Bahia também já tem data marcada. O Tricolor encara o Vasco no dia 24 de setembro, uma quarta-feira, às 19h30, por partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão, em São Januário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia x Internacional campeonato brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia no Maracanã
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Jogadores do Bahia no Maracanã
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Jogadores do Bahia no Maracanã
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Jogadores do Bahia no Maracanã
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x