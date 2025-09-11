Brasileirão: Bahia tem nova data definida pela CBF para jogo atrasado

Jogadores do Bahia no Maracanã - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O último jogo atrasado do Bahia no Campeonato Brasileiro teve sua data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta quinta-feira, 11, o Tricolor anunciou que o duelo contra o Internacional, válido pela 14ª rodada, está definido para o dia 22 de outubro, uma quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova.

O confronto estava marcado inicialmente para julho, na mesma semana que o time baiano enfrentou o América de Cali, da Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Por isso a CBF precisou remarcar o duelo.

O compromisso é o terceiro já marcado para o mês de outubro no calendário do Esquadrão de Aço. Vale lembrar que a CBF divulgou a tabela detalhada somente até a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e, contudo, as partidas restantes ainda serão planejadas pela entidade.

Confira o calendário parcial do clube baiano para o mês de outubro:

Botafogo x Bahia (1º de outubro, 21h30, Nilton Santos) - 27ª rodada;

Bahia x Flamengo (5 de outubro, 18h30, Arena Fonte Nova) - 28ª rodada;

Bahia x Internacional* (22 de outubro, 19h, Arena Fonte Nova) - 14ª rodada.

A outra partida atrasada do Bahia também já tem data marcada. O Tricolor encara o Vasco no dia 24 de setembro, uma quarta-feira, às 19h30, por partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão, em São Januário.