Renato Gaúcho "não tinha dúvida" da postura do Bahia no Maracanã

Não é atoa que Renato Gaúcho tem a fama de "copeiro" e o técnico do Fluminense protagonizou mais um feito em mata-mata nesta quarta-feira, 10, eliminando o Bahia da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador revelou que esperava a postura retrancada do Esquadrão de Aço no Maracanã.

A equipe de Rogério Ceni se defendeu bem durante o primeiro da partida na visão de Renato, mas sofreu os gols com jogadas caracterizadas pelo drible na segunda etapa. O comandante utilizou Keno e Lucho Acosta, que iniciaram o duelo no banco de reservas, e a dupla deu dor de cabeça para a defesa do Bahia.

"Não tinha dúvida alguma que o Bahia ia jogar retrancado, nessa linha deles de 4-5-1 eles recuam bastante e querem o espaço do adversário, que a gente não deu justamente para contra-atacar. Você só quebra as linhas do adversário, por isso tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, no momento que você tem jogadores de um para um, jogadores do drible, e nós não tinhamos", analisou Renato Gaúcho.

"No momento que o Canobbio e o Serna não têm essa característica, fica difícil para entrar na área. Sabíamos que nós iríamos ter essa dificuldade. Nós não jogamos mal, mas o Bahia se defendeu bem", concluiu.

O principal fator da classificação às semifinais da Copa do Brasil foi a coragem para o técnico do Fluminense. O treinador destacou que a marcação-pressão bem utilizada na saída de bola do Esquadrão deu o benefício da igualdade numérica para a equipe baiana no ataque, apesar de não ter sido explorada pelo time visitante.

"Treinamos bastante essa parte tática justamente para isso. Na saída de bola do Bahia, nós fomos corajosos porque mesmo com a vantagem de um gol, nós marcamos individual, cada um com o seu, e abrimos muito lá atrás, ficou três contra três. Tudo poderia acontecer, mas essa foi a coragem que eu passei para o meu grupo, e eles gostaram dessa confiança", comentou Renato.

"A gente treinou para 'ir para dentro' desde o início do jogo porque sabíamos que o Bahia iria ficar retrancado. Tanto é que lá em Salvador eles jogaram dessa forma, a torcida ficava vaiando porque eles estavam recuando e eles não saiam (para o ataque). Mas eles acharam aquele gol no final com uma falha nossa, acontece", concluiu.

O Fluminense arrecadou R$ 9.922.500 em premiação com a classificação às semifinais da Copa do Brasil. O clube carioca enfrentará Botafogo ou Vasco na próxima fase.