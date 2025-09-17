APESAR DO REVÉS
Bahia: vice na Copa do Nordeste Sub-20 não desvia "ambição" da base
Leonardo Galbes reforça o objetivo do Bahia de ter a melhor base do Brasil e garante que derrota para o Ceará não abala o projeto
Por Téo Mazzoni
O Bahia amargou mais um vice-campeonato da Copa do Nordeste Sub-20. Nesta quarta-feira, 17, os Pivetes de Aço tiveram a oportunidade de conquistar o segundo título do Nordestão da categoria na história do clube — e contavam com a vantagem após vencerem o jogo de ida —, mas o time sucumbiu diante de mais de 5 mil tricolores e viu o Ceará erguer o troféu em plena Arena Fonte Nova.
Após o apito final, durante a coletiva de imprensa, o treinador da equipe Sub-20 do Bahia, Leonardo Galbes, afirmou que a derrota para o Ceará “dói muito”. Para o comandante tricolor, o Esquadrãozinho “não entra nas competições apenas para participar”.
Temos um projeto de ser a melhor base do Brasil [...] Precisa ser o nosso objetivo
Sob a gestão do Grupo City, o Bahia tem como uma de suas principais ambições transformar a categoria de base azul, vermelha e branca na melhor do país, ao menos, foi o que garantiu o CEO do clube, Raul Aguirre: “Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor (do Brasil)".
Leia Também:
Pensando nisso, o treinador foi questionado sobre o tamanho desta derrota para o andamento do projeto de “fazer da base do Bahia a melhor do Brasil”, uma vez que, no cenário estadual, o clube é hegemônico, mas para alcançar o sucesso nacional é preciso, antes, ultrapassar as barreiras regionais. No entanto, Galbes garantiu que a perda do título não “muda a rota” do clube.
A derrota faz com que a gente mude nossa rota de buscar ser a melhor base do Brasil? De modo algum
“O caminho é longo, árduo. Existem muitos projetos bem feitos no Brasil, é um processo difícil. Mas a derrota não muda o rumo [...] A convicção segue, os projetos seguem. Dói? Nossa Senhora! Não sei nem como medir em palavras o quanto dói”, afirmou o treinador.
O Bahia é vencer. É vencer. O nosso Sub-20 é vencer. Nosso objetivo é formar vencedores, na vida e no jogo. Essa é a ideia, sempre será
A respeito do jogo em si, Leonardo Galbes defendeu o jovem goleiro Victor, que protagonizou uma lambança no lance do segundo gol do Ceará, o qual “trouxe instabilidade” ao time Sub-20 do Bahia: “Foi errado, custou caro [...] mas é preciso responsabilizá-lo sem colocar o peso do resultado nas costas de um jovem de 19 anos".
Todos nós lamentamos a escolha, principalmente o desfecho dela [...] Mas, como qualquer ser humano, às vezes a escolha é infeliz
