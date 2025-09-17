Menu
DEIXOU ESCAPAR!

Bahia perde chance do bi no Nordestão Sub-20; veja todos os campeões

Tricolor perdeu para o Ceará na Arena Fonte Nova e amargou o vice-campeonato

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/09/2025 - 18:50 h | Atualizada em 17/09/2025 - 19:39
João Andrade, atacante do time sub-20 do Bahia
João Andrade, atacante do time sub-20 do Bahia -

O Bahia perdeu a chance de conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste Sub-20 nesta quarta-feira, 17. Os Pivetes de Aço perderam por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, para o Ceará, que se sagrou campeão regional da categoria pela primeira vez.

O Esquadrão de Aço foi o primeiro campeão da história do torneio, com o título de 2001 sobre o Sport e, depois de bater o Rubro-Negro, até chegou à final em 2017 e 2018, mas amargou o vice-campeonato nas duas edições para Vitória e Fortaleza, respectivamente.

O Vitória, portanto, continua sendo o maior campeão da Copa do Nordeste Sub-20, com o hexacampeonato conquistado em 2004, 2006, 2015, 2017, 2019 e 2021, ano em que havia sido realizada pela última vez, antes de ser interrompida e retornar nesta temporada.

Confira o ranking de todos os campeões:

  • 1º - Vitória (2004, 2006, 2015, 2017, 2019 e 2021);
  • 2º - Fortaleza (2005 e 2018);
  • 3º - Sport (2003), Bahia (2001), Náutico (2020) e Coruripe (2016).

Tags:

Bahia Bahia x Ceará Copa do Nordeste Sub-20

x