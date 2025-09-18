Menu
VAI PASSAR?

Mundial de Vôlei: Brasil depende da China para avançar de fase

Após derrota para a Sérvia, seleção masculina de vôlei se complica e torce por tropeço da República Tcheca diante da China

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 7:43 h
A seleção brasileira de vôlei masculino se complicou no Mundial e a classificação para as oitavas de final depende do resultado do jogo entre China e República Tcheca.
O Brasil depende de um tropeço da República Tcheca contra a China para seguir vivo no Mundial Masculino de Vôlei. Após a derrota por 3 a 0 para a Sérvia, na madrugada desta quinta-feira, 18, a seleção brasileira ficou em situação delicada no grupo H, com seis pontos em três partidas e momentaneamente na segunda colocação.

A definição da vaga acontece ainda nesta manhã, às 10h, quando tchecos e chineses se enfrentam pela última rodada da fase de grupos. A China já está eliminada, sem pontos, enquanto a República Tcheca soma três e ainda sonha com a classificação.

“Sofrimento. Até acabar o jogo deles, é sofrimento. Vínhamos bem e agora dependemos dos adversários. Nunca é legal passar por isso. Agora é torcer por um resultado favorável para nós”, disse Lucarelli após a derrota para os sérvios.

Cenários da classificação

  • O Brasil se classifica se a China vencer por qualquer placar ou se a República Tcheca vencer por 3 a 2;
  • Caso os tchecos vençam por 3 a 1, a igualdade em sets (seis vencidos e quatro perdidos para cada lado) levará a disputa para o saldo de pontos;
  • Já uma vitória da República Tcheca por 3 a 0 deixaria os brasileiros fora das oitavas.

Se confirmar a vaga, o Brasil enfrentará o líder do grupo A nas oitavas de final. Até o momento, a Tunísia ocupa a primeira posição, seguida pelo Irã. A chave será definida também nesta madrugada, com os duelos Egito x Tunísia e Filipinas x Irã.

x