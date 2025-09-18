Menu
ESPORTES
ESPORTES

Dupla baiana de vôlei de praia busca ouro nos Jogos da Juventude 2025

Semifinais confirmadas para Samara Brandão e Suane Adir

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/09/2025 - 1:11 h
Samara Brandão e Suane Adir
Samara Brandão e Suane Adir -

A Bahia está mostrando força nos Jogos da Juventude 2025, com destaque para a dupla feminina de vôlei de praia que garantiu classificação às semifinais nesta quinta-feira, 18. As atletas Samara Brandão e Suane Adir, de 16 e 15 anos, respectivamente, representam bairros de vulnerabilidade social em Salvador e estudam em escolas estaduais.

“Acabamos de ganhar as quartas bem acirradas de tiebreak num jogo muito bom. Agora, entraremos com tudo nas semifinais para pegar o ouro”, conta Suane. “Está sendo uma experiência incrível jogar nos Jogos da Juventude com minha parceira, que já jogamos há muito tempo. Somos amigas dentro e fora da quadra. Queira ou não, isso ajuda muito e torna melhor o momento", assentiu Samara.

O treinador Alex Rufino, que ministra aulas de Educação Física há 22 anos, ressaltou a importância do esporte como ferramenta social.

“A maioria dos moradores reside nas proximidades, com a revelação de jogadores de destaque, inclusive da Seleção Brasileira. Ao observar os treinos, percebe-se o impacto positivo do voleibol na vida desses jovens, que almejam seguir carreiras esportivas, participar de competições e viajar. Em contextos de vulnerabilidade, o esporte se torna um espelho, proporcionando oportunidades e um caminho a ser seguido - uma alternativa para canalizar a energia dos jovens e afastá-los de outras atividades de risco”, afirmou

Outro destaque é Sidney Souza, 16 anos, de São Cristóvão, que superou dificuldades financeiras para se destacar no vôlei de praia. O jovem também soma participações em campeonatos estaduais e nacionais e convocações para a Seleção Baiana.

Nesta edição, a delegação da Bahia é composta por 191 pessoas, sendo 172 atletas, que disputam 20 modalidades em Brasília (DF), com apoio do Governo do Estado e transmissão oficial pelo Time Brasil.

x