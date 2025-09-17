Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Vitória x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste sábado, 20, às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

17/09/2025 - 23:30 h | Atualizada em 19/09/2025 - 14:03
Vitória e Fluminense se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão
Vitória e Fluminense se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão

O Vitória segue tentando se reconstruir. Depois do fatídico 8 a 0 que marcará para sempre a história do clube no Brasileirão, o Rubro-Negro começou um movimento de ressureição que ganha um novo capítulo neste sábado, 20, contra o Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileiro, dentro das quatro linhas do Barradão.

A receita tem o ingrediente principal que o Leão da Barra precisa - sua casa. Até aqui, o Vitória ainda não conseguiu vencer nenhuma partida do Brasileiro como visitante, dependendo completamente do Barradão para ir bem em campo.

Dessa vez, o desafio é ainda maior, vindo de uma derrota para o Fortaleza que luta contra o rebaixamento e encarando o Fluminense que aparece em décimo na tabela com 28 pontos, seis a mais que o Vitória que abre a zona de rebaixamento com 22.

Do outro lado, no entanto, chega um Flu com atenção dividida. Tendo perdido por 1 a 0 para o Lanús nas quartas de final da Sul-Americana na última terça-feira, 16, o time reencontra o argentino na próxima terça, 23, precisando reverter o cenário e, portanto, se preocupando com o cansaço de atletas contra o Vitória.

Leia Também:

Casa cheia! Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20
Ex-Barça, novo jogador do Vitória teve multa de 50 milhões de euros
Vitória anuncia contratação de Kike Saverio, atacante ex-Barcelona

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Dudu e Willian Oliveira; Aitor Cantalapiedra, Osvaldo e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

Fluminense: Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio e Bernal; Santiago Moreno, Lucho Acosta e Soteldo; Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Fernanda Kruger (MT)
  • Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

x