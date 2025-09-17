CUPOM SMV
Casa cheia! Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20
Leão da Barra encara o Fluminense no próximo sábado, 20
Por João Grassi
Estratégia de sucesso em dois jogos no Estádio Manoel Barradas, a campanha ‘Cupom Sócio SMV’ está de volta para o próximo compromisso do Vitória, no sábado, 20. Dessa vez, os ingressos poderão ser adquiridos por valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, com nova expectativa de casa cheia
O sócio do Sou Mais Vitória poderá compartilhar o cupom, já enviado ao e-mail cadastrado, com amigos e familiares. Os ingressos com preços promocionais ficam disponíveis a partir das 0h desta quinta-feira, 18.
O valor dos ingressos do setor Arquibancada será R$ 20,00, enquanto a Cadeira vai custar R$ 40,00. A promoção é válida apenas para o jogo deste sábado, às 16h, contra o Fluminense, no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão.
A promoção lançada pelo Vitória teve forte adesão da torcida nas duas partidas anteriores com a campanha dos cupons. 27.356 torcedores acompanharam o empate com o Juventude no Barradão, enquanto 28.586 pessoas assistiram o Leão da Barra bater o Atlético-MG.
