Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇO DO VITÓRIA

Ex-Barça, novo jogador do Vitória teve multa de 50 milhões de euros

Atacante de 26 anos foi anunciado como novo jogador do Vitória

João Grassi

Por João Grassi

16/09/2025 - 20:16 h | Atualizada em 17/09/2025 - 8:45
Kike Saverio é o novo reforço do Vitória
Kike Saverio é o novo reforço do Vitória -

Último jogador contratado pelo Vitória em 2025, Javier Enrique Delgado Saverio, conhecido como Kike, já foi considerado uma grande promessa do Barcelona. Além de ter passado pela divisão de base do gigante espanhol, o atacante de 26 anos também atuou no time B.

Em julho de 2018, há pouco mais de sete anos, o Barcelona renovou o contrato de Kike Saverio com multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 225 milhões na cotação da época). O jogador de 26 anos, no entanto, não chegou a jogar pelo time principal do Barça e acabou rodando por outros clubes espanhóis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Anunciado pelo Leão da Barra nesta terça-feira, 16, Saverio já iniciou a etapa de recondicionamento físico no CT Manoel Pontes Tanajura, em trabalho com o preparador físico assistente Diego Almeida. Ele não entra em campo desde o dia 10 de maio.

Kike Saverio já iniciou a etapa de recondicionamento físico no CT Manoel Pontes Tanajura
Kike Saverio já iniciou a etapa de recondicionamento físico no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desempenho recente

O último clube de Kike Saverio foi o Aris Thessaloniki, da Grécia. Durante a temporada 2024/25, fez 27 partidas, com dois gols e três assistências. Em toda sua jornada no país europeu, entrou em campo 54 vezes, marcou sete gols e distribuiu seis assistências.

Além do Aris, Saverio acumula passagens por Osasuna-ESP, Andorra-ESP, Ponferradina-ESP e Deportivo-ESP. O Vitória será seu primeiro clube fora da Europa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barcelona Contratação ec vitória Kike Saverio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kike Saverio é o novo reforço do Vitória
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Kike Saverio é o novo reforço do Vitória
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Kike Saverio é o novo reforço do Vitória
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Kike Saverio é o novo reforço do Vitória
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

x