Ex-Barça, novo jogador do Vitória teve multa de 50 milhões de euros

Kike Saverio é o novo reforço do Vitória - Foto: Reprodução | Barcelona

Último jogador contratado pelo Vitória em 2025, Javier Enrique Delgado Saverio, conhecido como Kike, já foi considerado uma grande promessa do Barcelona. Além de ter passado pela divisão de base do gigante espanhol, o atacante de 26 anos também atuou no time B.

Em julho de 2018, há pouco mais de sete anos, o Barcelona renovou o contrato de Kike Saverio com multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 225 milhões na cotação da época). O jogador de 26 anos, no entanto, não chegou a jogar pelo time principal do Barça e acabou rodando por outros clubes espanhóis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

📝 ÚLTIMA HORA - El delantero Kike Saverio renueva con el Barça hasta el 2020 y pasa a tener una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.#KikeSaverioRenovat #BarçaB #MadeinLaMasia pic.twitter.com/T6Ks7LAQqz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 12, 2018

Anunciado pelo Leão da Barra nesta terça-feira, 16, Saverio já iniciou a etapa de recondicionamento físico no CT Manoel Pontes Tanajura, em trabalho com o preparador físico assistente Diego Almeida. Ele não entra em campo desde o dia 10 de maio.

Kike Saverio já iniciou a etapa de recondicionamento físico no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desempenho recente

O último clube de Kike Saverio foi o Aris Thessaloniki, da Grécia. Durante a temporada 2024/25, fez 27 partidas, com dois gols e três assistências. Em toda sua jornada no país europeu, entrou em campo 54 vezes, marcou sete gols e distribuiu seis assistências.

Além do Aris, Saverio acumula passagens por Osasuna-ESP, Andorra-ESP, Ponferradina-ESP e Deportivo-ESP. O Vitória será seu primeiro clube fora da Europa.

