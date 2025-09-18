Palmeiras vence River Plate fora e abre vantagem na Libertadores

Palmeiras venceu o River Plate por 2 a 1 fora de casa e garante a vantagem do empate para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O Palmeiras abriu vantagem nas quartas de final da Conmebol Libertadores ao derrotar o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Monumental de Núñez. Com o resultado, o Verdão poderá garantir vaga na semifinal diante da sua torcida, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira, 24, às 21h30.

A equipe comandada por Abel Ferreira joga por um empate em casa para avançar. Caso o River vença por qualquer placar com diferença mínima, a decisão será nos pênaltis. Somente uma vitória com dois gols ou mais de vantagem dos argentinos elimina os paulistas no tempo normal.

No duelo em Buenos Aires, o Palmeiras construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. O time alviverde, que teve atuação dominante na etapa inicial, sofreu nos minutos finais após Martínez Quarta descontar para os donos da casa.

Apesar da pressão argentina na reta final, o Verdão conseguiu segurar o placar e volta para São Paulo com a vantagem do empate para seguir em busca de mais uma semifinal continental.