Bahia defende longa invencibilidade contra o Ceará; veja o retrospecto

Em busca de uma vitória para afastar a má fase, o Bahia visita o Ceará no Castelão. O Tricolor de Aço tem uma invencibilidade de quatro anos contra o Vozão. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta reencontrar o caminho dos triunfos diante do Ceará. Neste sábado, 20, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, o Esquadrão visita o Vozão, equipe contra a qual o tricolor ostenta uma longa invencibilidade.

O Bahia não sabe o que é perder para o Ceará há quatro anos. Desde então, os clubes já se enfrentaram sete vezes, com seis triunfos do Esquadrão e um empate, além de um título da Copa do Nordeste e uma eliminação na semifinal da mesma competição, mas em 2025 — temporada em que as equipes se enfrentaram três vezes.

Sequência invicta do Bahia contra o Ceará

2025-08-20: Bahia 1-0 Ceará (Nordestão 2025)

2025-04-21: Bahia 1-0 Ceará (Brasileirão 2025)

2025-03-26: Bahia 3-2 Ceará (Nordestão 2025)

2024-03-06: Ceará 1-2 Bahia (Nordestão 2024)

2021-10-27: Bahia 1-1 Ceará (Brasileirão 2021)

2021-06-17: Ceará 1-2 Bahia (Brasileirão 2021)

2021-05-08: Ceará 1-2 (2-4 pên.) Bahia (Nordestão 2021)

Historicamente, o duelo sempre foi favorável ao Bahia, que possuía o melhor retrospecto. Contudo, recentemente, após a ascensão do Ceará no cenário nacional, o Esquadrão chegou a ficar em desvantagem entre junho de 2019 e maio de 2021, período em que os cearenses permaneceram invictos por oito jogos.

No entanto, após a derrota no jogo de ida da final da Copa do Nordeste de 2021, em pleno Estádio de Pituaçu, em meio à pandemia de Covid-19, a “maré virou” e o Bahia não perdeu mais para o Vozão, retomando a vantagem no retrospecto do confronto.

Retrospecto geral de Bahia x Ceará

57 jogos

22 triunfos do Bahia

15 empates

20 vitórias do Ceará

Além da invencibilidade de quatro anos, o Bahia vem de três triunfos consecutivos no Castelão, palco da partida deste sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, apesar da fase conturbada vivida pelo Tricolor de Aço nas recentes derrotas da temporada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni busca reverter esse cenário e manter a alcunha de visitante indigesto em território cearense.

Ceará e Bahia lidam com ausências

O Ceará conta com cinco ex-jogadores do Bahia em seu elenco — Marcos Victor, Matheus Bahia, Éder, Lucas Mugni e Vina —, mas não poderá utilizar Marcos Victor e Matheus Bahia por questões contratuais. Além disso, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho cumprem suspensão, enquanto a presença de Lucas Mugni é incerta devido a tratamento físico.

O Bahia também enfrenta desfalques importantes: David Duarte, Erick Pulga e João Paulo estão em recuperação, enquanto Tiago, Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre passam por transição física.