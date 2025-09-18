TABU!
Bahia defende longa invencibilidade contra o Ceará; veja o retrospecto
Tricolor de Aço não perde para o Vozão há quatro anos e leva vantagem no confronto direto
Por Téo Mazzoni
Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta reencontrar o caminho dos triunfos diante do Ceará. Neste sábado, 20, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, o Esquadrão visita o Vozão, equipe contra a qual o tricolor ostenta uma longa invencibilidade.
O Bahia não sabe o que é perder para o Ceará há quatro anos. Desde então, os clubes já se enfrentaram sete vezes, com seis triunfos do Esquadrão e um empate, além de um título da Copa do Nordeste e uma eliminação na semifinal da mesma competição, mas em 2025 — temporada em que as equipes se enfrentaram três vezes.
Sequência invicta do Bahia contra o Ceará
- 2025-08-20: Bahia 1-0 Ceará (Nordestão 2025)
- 2025-04-21: Bahia 1-0 Ceará (Brasileirão 2025)
- 2025-03-26: Bahia 3-2 Ceará (Nordestão 2025)
- 2024-03-06: Ceará 1-2 Bahia (Nordestão 2024)
- 2021-10-27: Bahia 1-1 Ceará (Brasileirão 2021)
- 2021-06-17: Ceará 1-2 Bahia (Brasileirão 2021)
- 2021-05-08: Ceará 1-2 (2-4 pên.) Bahia (Nordestão 2021)
Historicamente, o duelo sempre foi favorável ao Bahia, que possuía o melhor retrospecto. Contudo, recentemente, após a ascensão do Ceará no cenário nacional, o Esquadrão chegou a ficar em desvantagem entre junho de 2019 e maio de 2021, período em que os cearenses permaneceram invictos por oito jogos.
No entanto, após a derrota no jogo de ida da final da Copa do Nordeste de 2021, em pleno Estádio de Pituaçu, em meio à pandemia de Covid-19, a “maré virou” e o Bahia não perdeu mais para o Vozão, retomando a vantagem no retrospecto do confronto.
Retrospecto geral de Bahia x Ceará
57 jogos
- 22 triunfos do Bahia
- 15 empates
- 20 vitórias do Ceará
Além da invencibilidade de quatro anos, o Bahia vem de três triunfos consecutivos no Castelão, palco da partida deste sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, apesar da fase conturbada vivida pelo Tricolor de Aço nas recentes derrotas da temporada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni busca reverter esse cenário e manter a alcunha de visitante indigesto em território cearense.
Ceará e Bahia lidam com ausências
O Ceará conta com cinco ex-jogadores do Bahia em seu elenco — Marcos Victor, Matheus Bahia, Éder, Lucas Mugni e Vina —, mas não poderá utilizar Marcos Victor e Matheus Bahia por questões contratuais. Além disso, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho cumprem suspensão, enquanto a presença de Lucas Mugni é incerta devido a tratamento físico.
O Bahia também enfrenta desfalques importantes: David Duarte, Erick Pulga e João Paulo estão em recuperação, enquanto Tiago, Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre passam por transição física.
