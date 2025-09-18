LIGA DOS CAMPEÕES
Clube europeu enfrenta sufoco em avião antes de estreia na Champions
Delegação do Monaco passou por um sufoco no aeroporto de Nice com um problema no ar-condicionado do avião
Por Redação
O elenco do Monaco passou por um contratempo antes de viajar para a Bélgica, onde enfrenta o Brugge nesta quinta-feira, 18, pela estreia da Liga dos Campeões. Ainda no aeroporto de Nice, na França, a aeronave que transportaria a delegação apresentou falhas no sistema de ar-condicionado, o que provocou forte calor dentro do avião.
Que situação.— DataFut (@DataFutebol) September 17, 2025
Os jogadores do Mônaco tiveram seu voo para Bélgica cancelado. O avião estava com problemas no ar condicionado.
Por conta do calor, os jogadores chegaram a ficar de cueca dentro do avião.
E na hora de sair do avião, eles saíram de cueca.
pic.twitter.com/ix2tAKpTjc
A situação obrigou os jogadores a desembarcarem temporariamente enquanto o problema técnico era solucionado. Durante o desconforto, alguns atletas retiraram as camisas devido ao suor excessivo, enquanto outros permaneceram apenas de roupa íntima para suportar a alta temperatura.
Não houve confirmação oficial sobre a duração do atraso nem sobre eventuais impactos na programação do time para a partida. Após a correção da falha, a delegação seguiu viagem para cumprir o compromisso na competição continental.
Elenco estrelado
O Monaco inicia a Liga dos Campeões com nomes de peso. Paul Pogba, que volta aos gramados após quase dois anos afastado por punição por doping, é uma das principais atrações. O meio-campista veste a camisa 8 e tem contrato até 2027.
Outro destaque é o atacante Ansu Fati, contratado por empréstimo no início da temporada. Ex-Barcelona, o jovem espanhol tenta recuperar seu espaço após seguidos problemas físicos, incluindo um período no Brighton.
