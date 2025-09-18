Menu
LIGA DOS CAMPEÕES

Clube europeu enfrenta sufoco em avião antes de estreia na Champions

Delegação do Monaco passou por um sufoco no aeroporto de Nice com um problema no ar-condicionado do avião

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 8:39 h
A viagem do Monaco para a estreia da Liga dos Campeões teve um contratempo: uma falha no ar-condicionado do avião. A delegação, que inclui Pogba e Ansu Fati, sofreu com o forte calor.
-

O elenco do Monaco passou por um contratempo antes de viajar para a Bélgica, onde enfrenta o Brugge nesta quinta-feira, 18, pela estreia da Liga dos Campeões. Ainda no aeroporto de Nice, na França, a aeronave que transportaria a delegação apresentou falhas no sistema de ar-condicionado, o que provocou forte calor dentro do avião.

A situação obrigou os jogadores a desembarcarem temporariamente enquanto o problema técnico era solucionado. Durante o desconforto, alguns atletas retiraram as camisas devido ao suor excessivo, enquanto outros permaneceram apenas de roupa íntima para suportar a alta temperatura.

Não houve confirmação oficial sobre a duração do atraso nem sobre eventuais impactos na programação do time para a partida. Após a correção da falha, a delegação seguiu viagem para cumprir o compromisso na competição continental.

Elenco estrelado

O Monaco inicia a Liga dos Campeões com nomes de peso. Paul Pogba, que volta aos gramados após quase dois anos afastado por punição por doping, é uma das principais atrações. O meio-campista veste a camisa 8 e tem contrato até 2027.

Outro destaque é o atacante Ansu Fati, contratado por empréstimo no início da temporada. Ex-Barcelona, o jovem espanhol tenta recuperar seu espaço após seguidos problemas físicos, incluindo um período no Brighton.

