Clube europeu enfrenta sufoco em avião antes de estreia na Champions

A viagem do Monaco para a estreia da Liga dos Campeões teve um contratempo: uma falha no ar-condicionado do avião. A delegação, que inclui Pogba e Ansu Fati, sofreu com o forte calor. - Foto: Reprodução / Uefa.com

O elenco do Monaco passou por um contratempo antes de viajar para a Bélgica, onde enfrenta o Brugge nesta quinta-feira, 18, pela estreia da Liga dos Campeões. Ainda no aeroporto de Nice, na França, a aeronave que transportaria a delegação apresentou falhas no sistema de ar-condicionado, o que provocou forte calor dentro do avião.

Que situação.



Os jogadores do Mônaco tiveram seu voo para Bélgica cancelado. O avião estava com problemas no ar condicionado.



Por conta do calor, os jogadores chegaram a ficar de cueca dentro do avião.



E na hora de sair do avião, eles saíram de cueca.



pic.twitter.com/ix2tAKpTjc — DataFut (@DataFutebol) September 17, 2025

A situação obrigou os jogadores a desembarcarem temporariamente enquanto o problema técnico era solucionado. Durante o desconforto, alguns atletas retiraram as camisas devido ao suor excessivo, enquanto outros permaneceram apenas de roupa íntima para suportar a alta temperatura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Não houve confirmação oficial sobre a duração do atraso nem sobre eventuais impactos na programação do time para a partida. Após a correção da falha, a delegação seguiu viagem para cumprir o compromisso na competição continental.

Elenco estrelado

O Monaco inicia a Liga dos Campeões com nomes de peso. Paul Pogba, que volta aos gramados após quase dois anos afastado por punição por doping, é uma das principais atrações. O meio-campista veste a camisa 8 e tem contrato até 2027.

Outro destaque é o atacante Ansu Fati, contratado por empréstimo no início da temporada. Ex-Barcelona, o jovem espanhol tenta recuperar seu espaço após seguidos problemas físicos, incluindo um período no Brighton.