Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS

Bia Haddad é eliminada no WTA de Seul em virada dramática

Campeã em 2024, brasileira perde para alemã em partida de 3h30 e se despede da chave de simples do torneio

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 8:14 h
Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas.
Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas. -

Beatriz Haddad se despediu precocemente do WTA de Seul, na Coreia do Sul, competição em que havia sido campeã em 2024. A brasileira foi eliminada nesta quinta-feira, 18, após derrota para a alemã Ella Seidel, 105ª do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 7/5, em uma batalha de 3h30.

O revés custará posições importantes no ranking. Atual número 27 do mundo, Bia deve cair para a 40ª colocação na próxima atualização da WTA.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mundial de Vôlei: Brasil depende da China para avançar de fase
Palmeiras vence River Plate fora e abre vantagem na Libertadores
Dupla baiana de vôlei de praia busca ouro nos Jogos da Juventude 2025

O duelo, válido pelas oitavas de final, chegou a estar nas mãos da brasileira. Ela abriu 5 a 2 no terceiro set e teve um match point, mas permitiu a reação da adversária. Depois de perder três games consecutivos e ver o placar empatar em 5 a 5, Bia pediu atendimento médico por dores no joelho. Na retomada, não conseguiu reagir e acabou superada por 7/5.

Apesar da eliminação na chave de simples, Beatriz Haddad segue no torneio sul-coreano. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira formará a dupla cabeça de chave número dois e terá pela frente, na estreia, a parceria entre a indonésia Aldila Sutjiadi e a mexicana Giuliana Olmos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Beatriz Haddad Bia Haddad Maia WTA Seul

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x