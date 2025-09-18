Bia Haddad é eliminada no WTA de Seul em virada dramática

Bia Haddad, atual campeã do WTA de Seul, foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota de virada para a alemã Ella Seidel. A brasileira segue na disputa por duplas. - Foto: Divulgação/ WTA

Beatriz Haddad se despediu precocemente do WTA de Seul, na Coreia do Sul, competição em que havia sido campeã em 2024. A brasileira foi eliminada nesta quinta-feira, 18, após derrota para a alemã Ella Seidel, 105ª do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 7/5, em uma batalha de 3h30.

O revés custará posições importantes no ranking. Atual número 27 do mundo, Bia deve cair para a 40ª colocação na próxima atualização da WTA.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O duelo, válido pelas oitavas de final, chegou a estar nas mãos da brasileira. Ela abriu 5 a 2 no terceiro set e teve um match point, mas permitiu a reação da adversária. Depois de perder três games consecutivos e ver o placar empatar em 5 a 5, Bia pediu atendimento médico por dores no joelho. Na retomada, não conseguiu reagir e acabou superada por 7/5.

Apesar da eliminação na chave de simples, Beatriz Haddad segue no torneio sul-coreano. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira formará a dupla cabeça de chave número dois e terá pela frente, na estreia, a parceria entre a indonésia Aldila Sutjiadi e a mexicana Giuliana Olmos.