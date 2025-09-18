COPA DO BRASIL
Inédito! Mulheres de Aço levam o Bahia às quartas da Copa do Brasil
Com gol de Wendy Carballo, Tricolor elimina o Atlético-MG em Alagoinhas e alcança feito inédito
Por Marina Branco
O futebol feminino do Bahia vem crescendo cada vez mais, e alcançando feitos inéditos dia após dia. Pela primeira vez na história, o Tricolor garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, consagrando ainda mais a boa fase da equipe.
O gol da classificação foi marcado por Wendy Carballo, aos 28 minutos do segundo tempo, e adicionou mais um marco à época de ouro que o Esquadrão feminino vem vivendo. Campeão estadual invicto na última temporada, o Tricolor disputou a final da Ladies Cup em 2025 e fez um Brasileirão acompanhando o bom momento.
"Passar por um adversário como esse só aumenta e nos credibiliza para passos melhores. A ideia agora é a gente tentar dar sequência na competição, respeitando todos os adversários mas respeitando principalmente nossos objetivos e indo cada vez mais aguerrido pra cima", disse Felipe Freitas, técnico da equipe.
"O clube já tem tudo isso planejado há um tempo, então a gente tem controlado cargas e distribuindo. Nós temos um elenco que tem uma diversidade de atletas e que elas conseguem fazer duas, três funções, então isso nos permite dentro de um jogo como esse, bem pegado, que nós conseguíssemos fazer trocas e controlar carga de algumas", explicou.
"Eu acredito que tudo que a gente planejou está acontecendo como a gente quer, agora é analisar as cargas, dar descanso devido para quem precisa descansar", projetou, visando as próximas etapas da temporada.
Agora, as Mulheres de Aço buscam manter a boa fase em mais uma competição nacional, descobrindo suas adversárias nesta sexta-feira, 19, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Até lá, passam ainda pelo caminho do Bahia as jogadoras do Botafogo-BA, no próximo sábado, 20, às 15h, pelo Campeonato Baiano.
