COPA DO BRASIL

Inédito! Mulheres de Aço levam o Bahia às quartas da Copa do Brasil

Com gol de Wendy Carballo, Tricolor elimina o Atlético-MG em Alagoinhas e alcança feito inédito

Marina Branco

Por Marina Branco

18/09/2025 - 22:30 h
Felipe Freitas, técnico do Bahia feminino
Felipe Freitas, técnico do Bahia feminino -

O futebol feminino do Bahia vem crescendo cada vez mais, e alcançando feitos inéditos dia após dia. Pela primeira vez na história, o Tricolor garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, consagrando ainda mais a boa fase da equipe.

O gol da classificação foi marcado por Wendy Carballo, aos 28 minutos do segundo tempo, e adicionou mais um marco à época de ouro que o Esquadrão feminino vem vivendo. Campeão estadual invicto na última temporada, o Tricolor disputou a final da Ladies Cup em 2025 e fez um Brasileirão acompanhando o bom momento.

"Passar por um adversário como esse só aumenta e nos credibiliza para passos melhores. A ideia agora é a gente tentar dar sequência na competição, respeitando todos os adversários mas respeitando principalmente nossos objetivos e indo cada vez mais aguerrido pra cima", disse Felipe Freitas, técnico da equipe.

"O clube já tem tudo isso planejado há um tempo, então a gente tem controlado cargas e distribuindo. Nós temos um elenco que tem uma diversidade de atletas e que elas conseguem fazer duas, três funções, então isso nos permite dentro de um jogo como esse, bem pegado, que nós conseguíssemos fazer trocas e controlar carga de algumas", explicou.

"Eu acredito que tudo que a gente planejou está acontecendo como a gente quer, agora é analisar as cargas, dar descanso devido para quem precisa descansar", projetou, visando as próximas etapas da temporada.

Agora, as Mulheres de Aço buscam manter a boa fase em mais uma competição nacional, descobrindo suas adversárias nesta sexta-feira, 19, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Até lá, passam ainda pelo caminho do Bahia as jogadoras do Botafogo-BA, no próximo sábado, 20, às 15h, pelo Campeonato Baiano.

x