Bahia e Vitória: os extremos da rotatividade de elenco na Série A

Brasileirão - Foto: Lucas Figueiredo I CBF

Os calendários exaustivos do futebol já são pauta recorrente de transmissões a mesas de bar. Em meio a diversos campeonatos, o Brasileirão é intercalado entre datas e elencos, que nem sempre se repetem pelo cansaço físico, pela quantidade de lesões e frequência de partidas.

No entanto, um dos times que mais disputou torneios, passando por Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano além do Brasileiro, é o que menos variou seu elenco em toda a Série A - o Bahia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas 21 rodadas que disputou (com dois jogos de atraso e a partida da 24ª acontecendo no próximo sábado, 20), o Bahia usou apenas 29 jogadores diferentes, contrastando com impressionantes 41 para Fortaleza e Juventude, no topo do ranking.

Já o Vitória, por sua vez, se destaca pela rotatividade - junto a Sport e Santos, aparece em segundo lugar na lista, tendo usado 38 atletas ao longo da temporada marcada pela luta para fugir da zona de rebaixamento.

Em seguida, aparecem Grêmio e Vasco com 37, Fluminense e Botafogo com 36, Internacional e São Paulo com 35, Palmeiras com 34, Corinthians com 33, Atlético-MG e Cruzeiro com 32, Ceará, Mirassol e Flamengo com 31 e Bragantino com 30.

RANKING DE EQUIPES QUE MAIS UTILIZARAM JOGADORES NA SÉRIE A