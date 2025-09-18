BRASILEIRÃO
Bahia e Vitória: os extremos da rotatividade de elenco na Série A
Esquadrão está em último no ranking de rotatividade de elenco
Por Marina Branco
Os calendários exaustivos do futebol já são pauta recorrente de transmissões a mesas de bar. Em meio a diversos campeonatos, o Brasileirão é intercalado entre datas e elencos, que nem sempre se repetem pelo cansaço físico, pela quantidade de lesões e frequência de partidas.
No entanto, um dos times que mais disputou torneios, passando por Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano além do Brasileiro, é o que menos variou seu elenco em toda a Série A - o Bahia.
Leia Também:
Nas 21 rodadas que disputou (com dois jogos de atraso e a partida da 24ª acontecendo no próximo sábado, 20), o Bahia usou apenas 29 jogadores diferentes, contrastando com impressionantes 41 para Fortaleza e Juventude, no topo do ranking.
Já o Vitória, por sua vez, se destaca pela rotatividade - junto a Sport e Santos, aparece em segundo lugar na lista, tendo usado 38 atletas ao longo da temporada marcada pela luta para fugir da zona de rebaixamento.
Em seguida, aparecem Grêmio e Vasco com 37, Fluminense e Botafogo com 36, Internacional e São Paulo com 35, Palmeiras com 34, Corinthians com 33, Atlético-MG e Cruzeiro com 32, Ceará, Mirassol e Flamengo com 31 e Bragantino com 30.
RANKING DE EQUIPES QUE MAIS UTILIZARAM JOGADORES NA SÉRIE A
- Fortaleza e Juventude – 41 jogadores
- Sport, Vitória e Santos – 38
- Grêmio e Vasco – 37
- Fluminense e Botafogo – 36
- Internacional e São Paulo – 35
- Palmeiras – 34
- Corinthians – 33
- Atlético-MG e Cruzeiro – 32
- Ceará, Mirassol e Flamengo – 31
- Bragantino – 30
- Bahia – 29
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes