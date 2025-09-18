"COISA AMARGA"
Ceará está "engasgado" com o Bahia e buscará revanche, indica jogador
Duelo na Arena Castelão marcará o quarto encontro entre os rivais nordestinos em 2025
Por Lucas Vilas Boas
O Ceará está engasgado com o Bahia em 2025 e vai vir com desejo de revanche para cima do Tricolor — foi o que indicou o volante Lourenço, do Alvinegro. As equipes já se enfrentaram três vezes na temporada, com direito a três triunfos tricolores e uma vaga na final da Copa do Nordeste sacramentada com gol no último lance da partida.
O quarto clássico nordestino do ano, contudo, será o primeiro disputado na Arena Castelão, em Fortaleza — fator que promete colocar fogo no duelo. Questionado se o time cearense está "engasgado" com o Esquadrão de Aço pelo retrospecto negativo, o volante Lourenço revelou enxergar o Bahia com um gosto "amargo" após tantas frustrações.
"Com certeza a gente precisa ter essa reviravolta. Foram três partidas que não conseguimos ter resultado positivo e com certeza a gente fica com essa coisa amarga, de ir lá, lutar até o final e tomar um gol evitável no final, um pênalti duvidoso. Esse resultado também, que a gente tava tomando 3 a 0, correu atrás e tivemos chances de fazer o 3 a 3, mas infelizmente não aconteceu. Não fomos lá para se contentar com o empate, de forma alguma", disse o meio-campista.
Além de sair derrotado nos confrontos, o Ceará esteve muito perto de conquistar um resultado satisfatório na Arena Fonte Nova em todas as ocasiões, mas um quase empate heroico, um pênalti no último lance e um gol no apagar das luzes deram três 'banhos de água fria' na equipe visitante.
O duelo deste sábado, 20, às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, contudo, é diferente para Lourenço. Ciente da importância do jogo, o volante afirmou que conhece o Bahia por completo.
"Mas agora é diferente porque a gente está com o apoio do nosso torcedor, e temos que fazer de tudo para reverter isso: em três jogos, três resultados que não favoreceram a gente", disse.
"A questão deles (a torcida) estarem presentes dentro de casa, dá uma força a mais, mas não é só isso, e dentro de campo se resolve muita coisa. Vai ser o quarto jogo agora, e a gente sabe a importância que é, conhecemos a equipe deles toda. Então temos que entrar focado e não cometer os mesmos erros das outras partidas", completou.
A invencibilidade do Bahia sobre o Ceará não se resume a apenas 2025, já que o Tricolor não perde para o Alvinegro desde maio de 2021. O retrospecto é amplamente positivo ao Esquadrão, que soma sete jogos consecutivos sem perder para o Vozão.
