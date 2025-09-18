Saiba como será o novo formato da Copa do Nordeste em 2026

Bahia se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 2025 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Copa do Nordeste terá um novo formato na temporada 2026. As principais diferenças serão a quantidade de participantes na fase de grupos, que aumenta de 16 equipes para 20, e o fim das preliminares. As informações são do portal Diário do Nordeste.

A primeira fase do Nordestão de 2026 será realizada com quatro grupos de cinco times, sendo que os enfrentamentos não serão mais internos. Agora, haverá duas disputas paralelas de um grupo contra o outro e, ao final de cinco jogos, líder e segundo colocado de cada um avançam para o mata-mata.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As fases eliminatórias, inclusive, voltarão a ser disputadas inteiramente em jogos de ida e volta, das quartas até a final. No total, os finalistas farão 11 partidas na competição, mesmo número de Bahia e Confiança, que decidiram o título em 2025.

Método de classificação

Outra mudança da nova fórmula é que todas as vagas serão geradas pelos campeonatos estaduais. Apenas campeões e vices garantem vaga, com exceção da Bahia e do Ceará, que também mandam os terceiros colocados. Essas duas federações são as melhores ranqueadas na CBF. Com isso, Bahia, Vitória e Jacuipense representam o estado na próxima Copa do Nordeste.

Ainda segundo a reportagem, Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), juntamente com outros dirigentes de federações nordestinas, vão apresentar o formato, na tarde desta quinta-feira, 18, para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).