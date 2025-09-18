Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Kauê Furquim, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia ficou com o vice-campeonato na Copa do Nordeste Sub-20, mas um dos pontos positivo da derrota por 2 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira, 18, sem dúvidas, é a atuação do atacante Kauê Furquim, jovem de 16 anos que o Esquadrão de Aço tirou do Corinthians pagando a multa rescisória de R$ 14 milhões.

Inicialmente no banco de reservas, Furquim entrou no jogo logo após o intervalo e gerou muito volume pelo lado direito do ataque tricolor. Apesar de não ter feito gol ou assistência, o atleta acertou muitos dribles e deu dor de cabeça para a defesa do time cearense.

Apesar de ter feito apenas quatro partidas com a camisa do Bahia, o atacante marcou um gol, no triunfo sobre o Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste Sub-20. Vale lembrar que Kauê foi inscrito no Campeonato Brasileiro pelo Tricolor e pode integrar o grupo principal sob comando do técnico Rogério Ceni.

Confira a equipe sub-20 do Bahia que entrou em campo na Arena Fonte Nova nesta quarta:

Victor, Wendel (Fernando Gabriel), Gerald, Daniel e Daniel Lima (Alex); Sidney, Pedrinho (Kauê Furquim) e David Martins; Roger (Lyan), João Andrade (Carioca) e Dell (Juninho). Técnico: Leonardo Galbes.