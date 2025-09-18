Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALENTO!

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Atacante entrou no segundo tempo e se destacou, apesar da derrota dos Pivetes de Aço

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/09/2025 - 17:37 h
Kauê Furquim, atacante do Bahia
Kauê Furquim, atacante do Bahia -

O Bahia ficou com o vice-campeonato na Copa do Nordeste Sub-20, mas um dos pontos positivo da derrota por 2 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira, 18, sem dúvidas, é a atuação do atacante Kauê Furquim, jovem de 16 anos que o Esquadrão de Aço tirou do Corinthians pagando a multa rescisória de R$ 14 milhões.

Inicialmente no banco de reservas, Furquim entrou no jogo logo após o intervalo e gerou muito volume pelo lado direito do ataque tricolor. Apesar de não ter feito gol ou assistência, o atleta acertou muitos dribles e deu dor de cabeça para a defesa do time cearense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Apesar de ter feito apenas quatro partidas com a camisa do Bahia, o atacante marcou um gol, no triunfo sobre o Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste Sub-20. Vale lembrar que Kauê foi inscrito no Campeonato Brasileiro pelo Tricolor e pode integrar o grupo principal sob comando do técnico Rogério Ceni.

Confira a equipe sub-20 do Bahia que entrou em campo na Arena Fonte Nova nesta quarta:

Victor, Wendel (Fernando Gabriel), Gerald, Daniel e Daniel Lima (Alex); Sidney, Pedrinho (Kauê Furquim) e David Martins; Roger (Lyan), João Andrade (Carioca) e Dell (Juninho). Técnico: Leonardo Galbes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa do Nordeste Sub-20 Kauê Furquim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kauê Furquim, atacante do Bahia
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Kauê Furquim, atacante do Bahia
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Kauê Furquim, atacante do Bahia
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Kauê Furquim, atacante do Bahia
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

x