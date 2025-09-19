Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Pela primeira vez em muito tempo, o Bahia se vê escorregado para fora do G-4 do Brasileirão. Ocupando a sexta posição na tabela, atrás de Mirassol e Botafogo, o Esquadrão viaja à Arena Castelão para tentar os três pontos que precisa para empatar com o Mirassol contra o Ceará neste sábado, 20, às 18h30, pela 24ª rodada do Brasileiro.

Em meio a uma temporada de sonho, os últimos dias não têm sido fáceis. Depois de perder dois jogos seguidos no Brasileirão, contra Cruzeiro e Mirassol, o Tricolor precisa retomar o caminho do gol, tentando aumentar seus 36 pontos.

A preocupação, no entanto, não é tão grande, já que o Bahia está duas rodadas atrasado em relação à maioria dos adversários, e deve conseguir pontos com a reposição dos jogos que faltam nas próximas semanas. Até aqui, foram 21 jogos para o Esquadrão, que venceu dez, empatou seis e perdeu cinco.

Do outro lado do placar, o Ceará ocupa a 11ª posição com 27 pontos, e sonha com a subida para a primeira metade da tabela. O histórico, no entanto, não tem sido bonzinho - nas últimas três rodadas, o Vozão empatou com o Vasco e o Grêmio e perdeu para o Juventude da zona de rebaixamento.

Em confrontos diretos, as duas equipes nordestinas têm um histórico equilibrado. Tendo se encontrado 57 vezes, são 22 triunfos do Bahia, 20 do ceará e 15 empates. O último encontro foi na semifinal da Copa do Nordeste desta temporada, em que o Esquadrão levou a melhor por 1 a 0.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem