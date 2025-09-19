Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: o Bahia consegue voltar ao G-4 em cima do Ceará?

Os times se enfrentam neste sábado, 20, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

19/09/2025 - 11:52 h
Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão
Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão -

O Bahia precisa dar tudo de si para voltar ao G-4 do Brasileirão - e o caminho pode ser contra o Ceará, em plena Arena Castelão, neste sábado, 20. Com a bola rolando às 18h30 pela 24ª rodada do campeonato, o Esquadrão tenta se reerguer após a goleada para o Mirassol e a derrota para o Cruzeiro, sem deixar que a temporada de crescimento do clube seja manchada.

As cartas do jogo estão a favor do Bahia. Além do Ceará, o time tem mais dois jogos a serem disputados com atraso, tendo jogado apenas 21 partidas no Brasileiro até aqui. Com isso, deve conseguir pontos extras que o coloquem em vantagem em relação aos adversários - mas conseguir a saída da sexta posição contra o Vozão seria um excelente início para esse caminho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Inédito! Mulheres de Aço levam o Bahia às quartas da Copa do Brasil
Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão
Vale mais volume ou precisão? Contraste estatístico de Bahia e Ceará

O que você acha?

Resultados Parciais

O Bahia volta ao G-4 em cima do Ceará fora de casa?

Enquete

O Bahia volta ao G-4 em cima do Ceará fora de casa?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ceará EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

x