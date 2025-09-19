Enquete: o Bahia consegue voltar ao G-4 em cima do Ceará?

Bahia e Ceará se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia precisa dar tudo de si para voltar ao G-4 do Brasileirão - e o caminho pode ser contra o Ceará, em plena Arena Castelão, neste sábado, 20. Com a bola rolando às 18h30 pela 24ª rodada do campeonato, o Esquadrão tenta se reerguer após a goleada para o Mirassol e a derrota para o Cruzeiro, sem deixar que a temporada de crescimento do clube seja manchada.

As cartas do jogo estão a favor do Bahia. Além do Ceará, o time tem mais dois jogos a serem disputados com atraso, tendo jogado apenas 21 partidas no Brasileiro até aqui. Com isso, deve conseguir pontos extras que o coloquem em vantagem em relação aos adversários - mas conseguir a saída da sexta posição contra o Vozão seria um excelente início para esse caminho.

