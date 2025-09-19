Menu
HOME > ESPORTES
DOMINANTE

Copa do Nordeste: Bahia sobra e emplaca nove atletas na seleção

Tricolor se sagrou pentacampeão regional ao bater o Confiança nas finais

João Grassi

Por João Grassi

19/09/2025 - 15:53 h | Atualizada em 19/09/2025 - 16:10
Bahia foi campeão da Copa do Nordeste em 2025
Bahia foi campeão da Copa do Nordeste em 2025 -

Dominante na conquista do pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia também traduziu seu desempenho na seleção do campeonato. A equipe ideal da competição foi divulgada nesta sexta-feira, 19, com a presença de nove jogadores tricolores e do técnico Rogério Ceni.

Vice-campeão, o Confiança teve dois atletas presentes na seleção do Nordestão. Embora tenha perdido por um acachapante agregado de 9 a 1 nas finais, o Dragão fez sua melhor campanha na história do torneio.

A escalação ideal da Copa Nordeste foi essa: Ronaldo (Bahia); Gilberto (Bahia), David Duarte (Bahia), Ramos Mingo (Bahia) e Luciano Juba (Bahia); Acevedo (Bahia), Luiz Otávio (Confiança) e Rodrigo Nestor (Bahia); Tiago (Bahia), Lucho Rodríguez (Bahia) e Neto Oliveira (Confiança). Técnico: Rogério Ceni (Bahia).

Ceni replica feito histórico e conquista Baianão e Nordestão no Bahia
Nome do penta do Bahia, Tiago projeta mais hat-tricks após façanha
Saiba como será o novo formato da Copa do Nordeste em 2026

Com isso, o Bahia estabeleceu um novo recorde: nunca um clube havia cedido tantos nomes para a seleção de uma mesma edição. Até então, o máximo havia sido oito jogadores — feitos de Sampaio Corrêa (2018), Fortaleza (2019) e Ceará (2020).

Seleção da Copa do Nordeste

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Copa do Nordeste (@copanordestecbf)

x