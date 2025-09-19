Menu
HOME > ESPORTES
EVOLUINDO

Nestor entra no top-5 de mais participações em gols do Bahia

Meio-campista de 25 anos vive bom momento na temporada

João Grassi

Por João Grassi

19/09/2025 - 19:03 h
Rodrigo Nestor vive boa fase pelo Bahia
Rodrigo Nestor vive boa fase pelo Bahia

Após a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, o Bahia vive um momento de oscilação na temporada. Apesar dos últimos resultados negativos, Rodrigo Nestor vem mostrando bons sinais de recuperação depois de um início abaixo. O meia de 25 anos entrou no top-5 de jogadores com mais participações diretas em gols do elenco.

Em 2025, Nestor disputou 36 partidas, com 1.728 minutos em campo, acumulando cinco gols e cinco assistências. A atual temporada já é a segunda mais produtiva da carreira do meio-campista, ficando atrás apenas de 2022, ano em que, também com Rogério Ceni no comando, ele alcançou oito gols e 11 assistências pelo São Paulo.

Nos últimos cinco compromissos do Tricolor, Rodrigo Nestor só não participou do jogo de volta contra o Fluminense. Nas outras quatro partidas, fez dois gols e deu duas assistências, contribuindo diretamente para o título da Copa do Nordeste, sendo inclusive escolhido para a seleção da competição.

Rodrigo Nestor foi escolhido para a seleção da Copa do Nordeste
Rodrigo Nestor foi escolhido para a seleção da Copa do Nordeste | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

“Tenho me dedicado muito e estou focado em cada treino e partida. Com a intensidade da temporada e a quantidade de desfalques, é difícil falar em time titular e reserva. A chave é estar sempre preparado, porque as oportunidades vão aparecer”, afirma Nestor.

Repleto de desfalques, Bahia encerra preparação para enfrentar o Ceará
Enquete: o Bahia consegue voltar ao G-4 em cima do Ceará?
Ceará tem mais um desfalque confirmado para jogo contra o Bahia

Mais participações em gols no elenco do Bahia

  • 1. Willian José: 12 gols e 5 assistências
  • 2. Erick Pulga: 8 gols e 8 assistências
  • 3. Luciano Juba: 6 gols e 7 assistências
  • 4. Ademir: 3 gols e 9 assistências
  • 5. Rodrigo Nestor: 5 gols e 5 assistências
  • 5. Tiago: 8 gols e 2 assistências
  • 5. Jean Lucas: 7 gols e 3 assistências
  • 5. Michel Araujo: 6 gols e 4 assistências

campeonato brasileiro copa do brasil Copa do Nordeste EC Bahia Rodrigo Nestor

x