Nestor entra no top-5 de mais participações em gols do Bahia

Rodrigo Nestor vive boa fase pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, o Bahia vive um momento de oscilação na temporada. Apesar dos últimos resultados negativos, Rodrigo Nestor vem mostrando bons sinais de recuperação depois de um início abaixo. O meia de 25 anos entrou no top-5 de jogadores com mais participações diretas em gols do elenco.

Em 2025, Nestor disputou 36 partidas, com 1.728 minutos em campo, acumulando cinco gols e cinco assistências. A atual temporada já é a segunda mais produtiva da carreira do meio-campista, ficando atrás apenas de 2022, ano em que, também com Rogério Ceni no comando, ele alcançou oito gols e 11 assistências pelo São Paulo.

Nos últimos cinco compromissos do Tricolor, Rodrigo Nestor só não participou do jogo de volta contra o Fluminense. Nas outras quatro partidas, fez dois gols e deu duas assistências, contribuindo diretamente para o título da Copa do Nordeste, sendo inclusive escolhido para a seleção da competição.

Rodrigo Nestor foi escolhido para a seleção da Copa do Nordeste | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

“Tenho me dedicado muito e estou focado em cada treino e partida. Com a intensidade da temporada e a quantidade de desfalques, é difícil falar em time titular e reserva. A chave é estar sempre preparado, porque as oportunidades vão aparecer”, afirma Nestor.

Mais participações em gols no elenco do Bahia