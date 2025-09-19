EVOLUINDO
Nestor entra no top-5 de mais participações em gols do Bahia
Meio-campista de 25 anos vive bom momento na temporada
Por João Grassi
Após a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, o Bahia vive um momento de oscilação na temporada. Apesar dos últimos resultados negativos, Rodrigo Nestor vem mostrando bons sinais de recuperação depois de um início abaixo. O meia de 25 anos entrou no top-5 de jogadores com mais participações diretas em gols do elenco.
Em 2025, Nestor disputou 36 partidas, com 1.728 minutos em campo, acumulando cinco gols e cinco assistências. A atual temporada já é a segunda mais produtiva da carreira do meio-campista, ficando atrás apenas de 2022, ano em que, também com Rogério Ceni no comando, ele alcançou oito gols e 11 assistências pelo São Paulo.
Nos últimos cinco compromissos do Tricolor, Rodrigo Nestor só não participou do jogo de volta contra o Fluminense. Nas outras quatro partidas, fez dois gols e deu duas assistências, contribuindo diretamente para o título da Copa do Nordeste, sendo inclusive escolhido para a seleção da competição.
“Tenho me dedicado muito e estou focado em cada treino e partida. Com a intensidade da temporada e a quantidade de desfalques, é difícil falar em time titular e reserva. A chave é estar sempre preparado, porque as oportunidades vão aparecer”, afirma Nestor.
Mais participações em gols no elenco do Bahia
- 1. Willian José: 12 gols e 5 assistências
- 2. Erick Pulga: 8 gols e 8 assistências
- 3. Luciano Juba: 6 gols e 7 assistências
- 4. Ademir: 3 gols e 9 assistências
- 5. Rodrigo Nestor: 5 gols e 5 assistências
- 5. Tiago: 8 gols e 2 assistências
- 5. Jean Lucas: 7 gols e 3 assistências
- 5. Michel Araujo: 6 gols e 4 assistências
